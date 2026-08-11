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EUROPSKO PRVENSTVO

Rusi i Bjelorusi dobili zeleno svjetlo za nastup u Zagrebu

Piše HINA,
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Rusi i Bjelorusi dobili zeleno svjetlo za nastup u Zagrebu
Foto: Matthew Childs
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Povodom osvajanja medalja sportaša iz Rusije ili Bjelorusije vijorit će zastava Međunarodne organizacije umjesto nacionalne

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Ruski i bjeloruski gimnastičari nastupit će na Europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici u Zagrebu od 13. do 23. kolovoza, ali u neutralnom statusu.

Međunarodna gimnastička organizacija (FIG) ukinula je sve sankcije sportašima iz te dvije zemlje, ali će oni, po pisanju njemačke novinske agencije dpa, biti u neutralnom statusu na Svjetskom prvenstvu u ritmičkoj gimnastici, kojem je domaćin Njemačka, a taj stav dijeli i Hrvatska koja je od 13. ovog mjeseca domaćin Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici. Prvenstvo u Njemačkoj počinje dan poslije.

U praksi bi to trebalo značiti da će se povodom osvajanja medalja sportaša iz Rusije ili Bjelorusije vijoriti zastava Međunarodne organizacije umjesto nacionalne. Uz to će se svirati neutralna glazba, umjesto nacionalnih himni, ukoliko sportaši iz te dvije zemlje osvoje najsjajnije odličje.

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