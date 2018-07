Jerkan: Rusi? Pa uspjeli su čak i Španjolce potpuno blokirati...

Za Ruse je ovo nešto veliko, veliki rezultat koji nitko nije očekivao. Imali su laganu grupu, Saudijsku Arabiju na startu, potom i Egipat, Urugvaj su iskoristili da se odmore i osvježe... Rasli su iz utakmice u utakmicu i rezultat toga je izbacivanje Španjolske. Očito da to nije bilo slučajno, kaže Nikola Jerkan koji je skautirao sljedećeg protivnika Hrvatske.

- Rusi su utakmicu protiv Španjolaca odigrali drugačije nego prethodne, orijentirali su se na defenzivu, što je i normalno kad se uzme u obzir snaga Španjolske u odnosu na ranije protivnike. Španjolci su bili favoriti za osvajanje Mundijala, i bilo je očekivano da se Rusi povuku i čuvaju svoj gol. Izdržali su 120 minuta, igrali su u formaciji 5-4-1, vrlo kompaktni, blizu jedan drugome. Koliko su se držali obrane najbolje svjedoči podatak da su Španjolci imali 75% posjeda lopte, ali nisu imali prevagu, nisu napravili šansu...

Mogu li Rusi opet odigrati defenzivno i sličnu štetu napraviti i Hrvatskoj?

- U grupi su igrali 4-4-2, a sada su promijenili sustav, znači da imaju mogućnost, a što će napraviti, to ćemo vidjeti. No to ionako nije važno, važno je da mi budemo pravi kao što smo bili u ranijim utakmicama.

Je li ključ razbijanja takve obrane igra po bokovima?

- I Španjolci su pokušavali po bokovima, no Rusi su igrali s tri stopera i dva bočna i uspjeli su im to zaustaviti. Zatvorili su i igru između linija, tako da su ih kompletno blokirali. Vidjet ćemo kako će se protiv nas postaviti.

Imaju li oni slabih točaka?

- Igraju s malo rizika, zbog poznih godina nekoliko igrača, pogotovo Ignjaševiča, zadnja linija ne sudjeluje u presingu, većinu lopti ispucavaju prema Dzjubi, koji je korpulentan i pokušava ih zadržati ili proslijediti suigračima... Zbog toga im se otvara dosta prostora između linija koje se mogu iskoristiti.

Kakav sastav protivnika očekujete?

- Sastav koji dobro igra i pobjeđuje se u pravilu ne mijenja, tako da...

