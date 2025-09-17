Rusi tvrde: Hrvatska policija privela europskog prvaka u hrvanju pa ga izbacila iz zemlje

Svjetsko prvenstvo u hrvanju, koje se održava u Zagrebu, zasjenio je diplomatski i sportski incident. Hrvatske vlasti protjerale su ruskog hrvača i europskog prvaka Emina Sefershaeva, poništivši mu prethodno izdanu vizu. Ovaj potez, koji je uslijedio neposredno pred početak natjecanja, izazvao je oštru reakciju Moskve. S druge strane, neslužbeni izvori odluku pravdaju Sefershaevljevom aktivnom podrškom ruskoj agresiji na Ukrajinu. Dodatnu dimenziju slučaju daje i činjenica da je ulazak u Hrvatsku ranije odbijen i najvećoj zvijezdi ruskog hrvanja, Abdulrashidu Sadulaevu.

Emin Sefershaev, hrvač grčko-rimskim stilom, u Hrvatsku je stigao s valjanom vizom izdanom 27. kolovoza. Uredno je dobio akreditaciju za natjecanje, prijavio se u hotel i započeo s pripremama. Međutim, idila je kratko trajala. Ubrzo su u hotel stigli policijski službenici i priveli ga. Odveden je u policijsku postaju gdje mu je priopćeno da njegovi dokumenti više nisu važeći.

Prema izvještajima Ruskog hrvačkog saveza (FSBR), Sefershaevu je prijetila deportacija i smještaj u kamp za izbjeglice u Ježevu. U pritvoru je proveo gotovo sedam sati, tijekom kojih mu navodno nije bio omogućen kontakt s ruskim konzulom, odvjetnikom ni predsjednikom saveza Mihailom Mamijašvilijem, koji su bili na licu mjesta, piše ruska Pravda.

Foto: Profimedia

Situacija je razriješena tek nakon izravne intervencije Nenada Lalovića, predsjednika Svjetske hrvačke federacije (UWW) i člana Međunarodnog olimpijskog odbora. Lalović je, zajedno s predsjednikom Hrvatskog hrvačkog saveza Vladimirom Bregovićem, osobno stigao u policijsku postaju. Postignut je kompromis: umjesto deportacije u Rusiju, Sefershaev će biti predan srpskoj strani. U pratnji policije i diplomata, odveden je do granice sa Srbijom, odakle je nastavio put za Beograd i Moskvu. Trošak prijevoza iznosio je 232 €.

Ruska strana reagirala je bijesno. Zastupnica Državne dume Svetlana Žurova izjavila je kako je izbacivanje Sefershaeva "povezano s politikom i nelojalnom konkurencijom" te da se radi o pokušaju unošenja destrukcije u ruski tim.

- Jasno je da se radilo o politici. Čak je i Međunarodna federacija intervenirala i pokušala obraniti Sefershaeva - zaključila je Žurova.

Još oštrija bila je glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova, koja je cijeli događaj bez zadrške nazvala "nacizmom". Ruski hrvački savez uložio je službeni prosvjed, tvrdeći da se ovakav incident nikada prije nije dogodio na svjetskim prvenstvima. Predsjednik saveza Mamijašvili demantirao je medijske napise da je problem bio u putovnici izdanoj na Krimu, naglasivši da je dokument izdan u Krasnodarskom kraju.

Dok Moskva govori o političkoj zavjeri, ukrajinski i drugi međunarodni izvori nude potpuno drugačiji kontekst. Prema tim navodima, poništenje vize izravna je posljedica Sefershaevljevih postupaka. On je, naime, krimski Tatar koji je nakon ruske aneksije Krima 2014. godine odlučio predstavljati Rusiju.

Nadalje, navodi se da aktivno podržava rusku agresiju na Ukrajinu, što potvrđuje sudjelovanjem u propagandnim događajima. Kap koja je navodno prelila čašu bilo je njegovo sudjelovanje na turniru u čast ruskog ratnog zločinca, nakon čije se pobjede fotografirao ispred portreta dotične osobe s medaljom s njegovim likom.