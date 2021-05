Golmanica CSKA Moskve Elvira Todua (35) u razgovoru za YouTube kanal Comment show otkrila je detalje ugovora ženskih nogometašica u klubovima iz Rusije.

- Postoje klauzule prema kojima su nam klubovi dužni isplaćivati plaću u slučaju trudnoće. Imamo takve ugovore u CSKA, ali i u većini Rusije. To baš i nije slučaj u ostatku svijeta. Znam brojne klubove koji raskidaju ugovore kada neka igračica ostane u drugom stanju - rekla je Todua koja smatra da je ženski nogomet u Rusiji po mnogočemu moderniji od drugih klubova.

Todua je također otvoreno progovorila o seksualnom životu rekavši da spolni odnosi ženama prije natjecanja nisu zabranjeni, što brojni treneri brane nogometašima.

- Normalno je da se žene mogu seksati prije utakmice, dok za muškarce znam da to većina trenera brani. Za nas žene to nije problem i to je normalno - objasnila je.

Prema istraživanju iz 2016. godine objavljeno u časopisu Frontiers in Physiology, seks prije utakmice nema negativan učinak na izvedbu osim ako su tijekom odnosa korištene droge ili alkohola pa će krivac biti nedostatak sna ili štetne supstance.

Ruskinja već nekoliko godina brani za CSKA, a u klub se vratila 2017. godine nakon što je sezonu prije imala kratku pauzu.

Nedavno je upisala 100. nastup u dresu reprezentacije Rusije na kvalifikacijskoj utakmici za Europsko prvenstvo 2022. godine protiv Portugala.