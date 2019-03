Ruski Hulk potpisao za UFC! U karijeri je još uvijek bez poraza

Огромное спасибо моим родным и близким, моей команде @archangl_michael и @rcc_academy, без Вас этого момента в моей жизни,просто не произошло бы! А так же благодарю @sayatus за доверие и проделанную работу! Всё только начинается! Контракт с UFC подписан, а значит впереди много интересного😈🔥💪🏼

