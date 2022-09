Ruski MMA borac dobio poziv za vojsku i otišao iz zemlje. Javio se: Ako treba, branim domovinu

Marif je pozvan i užasnut je pobjegao iz Rusije, rekao je Shamil Gamilov, jedan od prijatelja Marifa Piraeva (29, 27-4-1), ruskog MMA borca koji je dobio poziv za odlazak u vojsku nakon što su Rusi krenuli u opću mobilizaciju. Ruska invazija na Ukrajinu traje od veljače, a rat svakodnevno odnosi ljudske žrtve.

Dok su diljem Rusije održani prosvjedi protiv rata na kojima je bilo mnogo privedenih, tamošnje je vodstvo odlučilo početi s općom mobilizacijom. Tako isti nije zaobišao ni sportaše, a i spomenuti se Piraev ovih dana trebao javiti komisiji za registraciju novih članova.

No, Marif je otišao u Gruziju te su svjetsski mediji mislili da je pobjegao od vojne obveze.

- Poznati MMA borac pobjegao je iz Rusije nakon primljenog vojnog poziva. Nije želio umrijeti pod Putinovim režimom - pisali su.

No, borac se javio nedugo nakon toga i objasnio potez.

- Opušteno! Pročitao sam toliko toga o sebi kada sam pogledao društvene mreže. Prijatelji, bio sam tjedan dana u trening-kampu u bratovoj domovini, proučavajući karakteristike gruzijskog hrvanja. Da, ozlijeđen sam, moje borbe su i dalje upitne, ali to me sigurno ne sprječava od povratka u Rusiju. Za one koje posebno zanima, objasnit ću. Nisam dobio zapovijed, ali ako treba braniti domovinu - hoću! Nikad nisam kršio zapovijedi, pošteno sam odrađivao svoje dužnosti. A onim koji su bili najglasniji oko mene ovih dana poručujem da paze na sebe i budu odlučni u odnosu prema domovini i vojnoj službi - poručio je putem društvenih mreža.

Najčitaniji članci