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F1 U BARCELONI

Russell najbrži na treningu u Kataloniji, Antonelli tek sedmi

Piše HINA,
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Russell najbrži na treningu u Kataloniji, Antonelli tek sedmi
Foto: IMAGO/Hoch Zwei Photoagency/IMAG

George Russell u Mercedesu bio je najbrži na posljednjem slobodnom treningu za Veliku nagradu Katalonije, ispred Piastrija i Leclerca

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Britanac George Russell u Mercedesu bio je najbrži na subotnjem trećem i posljednjem slobodnom treningu za Veliku nagradu Katalonije, sedmu od 22 utrke Svjetskog prvenstva Formule 1, na stazi Barcelona-Catalunya (4,657 km) u Montmelóu.

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Britanac je za nešto više od dvije desetinke sekunde pretekao Australca Oscara Piastrija (McLaren), Charlesa Leclerca (Ferrari) i aktualnog svjetskog prvaka Landa Norrisa (McLaren).

Britanac Lewis Hamilton (Ferrari) ostvario je peto najbrže vrijeme, ispred Nizozemca Maxa Verstappena (Red Bull). Talijan Kimi Antonelli (Mercedes), vodeći u prvenstvu i pobjednik posljednjih pet Velikih nagrada, imao je sedmo vrijeme.

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