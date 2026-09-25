Russell starta s prve pozicije u Bakuu, Antonelli doživio sudar

Britanac George Russell osvojio je najbolju startnu poziciju na kvalifikacijama za Veliku nagradu Azerbajdžana u petak, dok je njegov momčadski kolega iz Mercedesa i vodeći u prvenstvu Talijan Kimi Antonelli doživio sudar.

Russell je odvozio krug na uličnoj stazi u Bakuu (dugoj 6 km) za jednu minutu i 42,526 sekundi, nadmašivši vlastito najbolje vrijeme za pola sekunde i ostvarivši prednost od 0,837 sekundi ispred Ferrarijeva vozača Charlesa Leclerca. Australac Oscar Piastri u McLarenu bio je treći u kvalifikacijama.

⏪ Rewind to Antonelli's moment at Turn 1 that ended his qualifying#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/3Nee1nEO7D — Formula 1 (@F1) September 25, 2026

Antonelli, koji u ukupnom poretku ima 81 bod prednosti pred Russellom i koji je u ovaj vikend ušao s ciljem ostvarivanja treće uzastopne pobjede (i devete u sezoni), startat će s 16. mjesta nakon što je izletio sa staze u prvom dijelu kvalifikacija.

Dvadesetogodišnji Talijan je udario u zaštitnu ogradu na vrhu prvog zavoja i morao je odustati zbog puknuća ovjesa.

Isack Hadjar, kojem je Red Bull ranije ovog tjedna produljio ugovor, zauzeo je impresivno četvrto mjesto pri povratku na stazu. Francuz je propustio posljednje tri utrke zbog ozljede zapešća.

Foto: Ramil Sitdikov

McLarenov vozač Lando Norris zauzeo je peto mjesto, ispred Ferrarijevog sedmerostrukog prvaka Lewisa Hamiltona i Alpineovog Pierrea Gaslyja. Četverostruki prvak Max Verstappen završio je na osmom mjestu.

Utrka za Veliku nagradu Azerbajdžana vozi se u subotu s početkom u 13 sati.