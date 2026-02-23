Obavijesti

Ružan kraj kultnog kluba. Još nitko nije tako rano ispao iz lige

Foto: John Clifton/REUTERS

Sheffield Wednesday postao je prvi klub u povijesti vodećih engleskih liga koji je već u veljači postao siguran putnik u niži rang natjecanja

Sudbina Sheffield Wednesdaya i službeno je zapečaćena nakon nedjeljnog poraza 2-1 u napetom gradskom derbiju kod Sheffield Uniteda u 33. kolu engleskog Championshipa, Wednesday je i matematički ostao bez izgleda za ostanak u ligi.

Domaćin je poveo već u drugoj minuti golom Patricka Bamforda, a prednost je u 19. minuti povećao Harrison Burrows. Nadu gostima nakratko je vratio Charlie McNeill pogotkom u 52. minuti, par minuta nakon što je United ostao s igračem manje. Ipak, do kraja susreta rezultat se nije mijenjao, a u sudačkoj nadoknadi je i Wednesday ostao s desetoricom. 

FA Cup - Third Round - Sheffield Wednesday v Brentford
Foto: John Clifton/REUTERS

Klub kojem je zbog financijskih prekršaja prije početka sezone oduzeto 18 bodova trenutačno je posljednji s -7 bodova, čak 41 bod udaljen od zone spasa. Do kraja sezone preostalo je još 13 utakmica, a oni će pokušati imati više od 17 bodova kako bi izbjegli postavljanje novog negativnog rekorda u ligi s najmanje bodova ikad. 

- Jako je tužno što je klub poput Sheffield Wednesdaya ispao već u veljači. Moramo nastaviti raditi i zadržati visoke standarde. Bez obzira na ishod, želimo navijačima pružiti što više dobrih utakmica do kraja sezone - poručio je trener Henrik Pedersen.

Klub osnovan prije 158 godina jedan je od trofejnijih klubova u engleskoj nogometnoj povijesti. Osvojio je četiri naslova prvaka Engleske, tri FA Cupa, jedan EFL Cup i jedan FA Community Shield. Posebno se pamti 1991. godina, kada je kao drugoligaš u finalu Liga kupa svladao Manchester United 1-0, a i danas je posljednji klub koji je osvojio veliki engleski trofej izvan najvišeg ranga natjecanja.

