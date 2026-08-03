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TURNIR U TORONTU

Ružić briljirala u prvom kolu! Izbacila je sjajnu Francuskinju

Piše HINA,
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Ružić briljirala u prvom kolu! Izbacila je sjajnu Francuskinju
Foto: IMAGO/Hongbo Chen/IMAGOSPORT
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Antonia Ružić nakon preokreta srušila Boisson i izborila drugo kolo Toronta, a sad je čeka opasna Madison Keys

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Hrvatska reprezentativka Antonia Ružić pobijedila je nekadašnju 34. tenisačicu svijeta Francuskinju Lois Boisson 4-6, 6-1, 6-3 i drugu godinu zaredom se plasirala u drugo kolo kanadskog WTA 1000 turnira, ali prvi put je to učinila u Torontu. Dvije 23-godišnje tenisačice još su u nedjelju započele ovaj dvoboj, ali ih je kod vodstva Francuskinje 5-3 kiša otjerala u svlačionicu i nije im dopustila nastavak meča sve do ponedjeljka.

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Boisson je u nastavku uspjela zadržati prednost 'breaka' i osvojila je prvi set u kojem je Antonia ostala bez prilike za 'break'.

No, kad je u drugom setu kvaliteta servisa francuske tenisačice malo pala, Ružić je to iskoristila i u maratonskom drugom gemu prvi put došla do 'breaka'. Francuskinja je ostala bez prilike za povratak, a još jednom izgubila servis u šestom gemu pa je hrvatska reprezentativka uvjerljivo osvojila drugu dionicu meča sa 6-1.

U trećoj dionici je ponovno Antonia došla prva do 'breaka' i povela 3-2. Boisson je još jednom ostala bez prilike za rezultatski povratak, a Ružić je pobjedu osigurala još jednim 'breakom' u devetom gemu, iskoristivši drugu meč-loptu. 

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Foto: IMAGO/Hongbo Chen/IMAGOSPORT

Ružić će u drugom kolu igrati protiv 23. tenisačice svijeta, 31-godišnje Amerikanke Madison Keys bivše finalistice kanadskog WTA 1000 turnira iz 2016. kad je igran u Montrealu. Keys je kao 19. nositeljica bila slobodna u prvom kolu. Bit će to njihov drugi međusobni dvoboj, a prvi se dogodio prije nešto više od dva mjeseca u drugom kolu Roland Garrosa, kad je američka tenisačica bila bolja sa 6-4, 6-4.

Od tada je Keys osvojila naslov na travi u Eastbourneu, došla do osmine finala u Wimbledonu, a u prošlom tjednu je poražena u prvom kolu od Ruskinje Ljudmile Samsonove.

Tennis: National Bank Open
Foto: John E. Sokolowski

Nažalost, Ružić je na proteklih pet turnira, od Roland Garrosa do Toronta, ostvarila tek jednu pobjedu u glavnom turniru.

U drugom kolu će igrati i Donna Vekić, koja je kao 31. nositeljica bila slobodna u prvom kolu, a suparnica za plasman u treće kolo bit će joj švicarska predstavnica Viktorija Golubić koja je sa 7-6 (7), 6-4 bila bolja od Australke Kimberly Birrell.

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