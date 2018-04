'Ružna je spoznaja da se može odsuditi i dobro kad se hoće...'

U sjeni velikog derbija na Poljudu u ovom se kolu igrao i drugi derbi HNL-a, u kojem je Rijeka pobijedila Osijek 1-0. Igralo se u subotu pa je trener Rijeke Matjaž Kek mogao u miru pogledati nedjeljni okršaj na Poljudu.

- Da, gledao sam utakmicu između Hajduka i Dinama, fenomenalan ambijent, prava europska utakmica, s puno ritma, a uz to i dobro odsuđena. Što znači da ljudi znaju kad hoće, to mi je bila vrlo ružna spoznaja s ove utakmice - rekao je Kek u svojoj tradicionalnoj "ispovijedaonici" ponedjeljekom, emisiji Radio Rijeke "Pod stijenama Kantride".

O samom nogometu nije želio previše.

- O igri će ipak drugi silni stručnjaci, koji to jedva čekaju..

I tu je stala priča o derbiju za nama. Puno opširnije, naravno, Kek je govorio o svojoj momčadi. Rijeka je, dakle, uspješno odradila prvi od tri derbija u samoj završnici sezone. Prvi put je kao aktualni prvak pobijedila Osijek (1:0). Do ove sezone Kek nikad nije izgubio od Zorana Zekića, a ove sezone izgubio je triput.

- Meni takve statističke stvari ne stvaraju problem ni pritisak, gledam načine kako je Zekić igrao u nekim utakmicama, s jednim ili dvojicom napadača, ali secirali smo utakmicu u Maksimiru, a ne našu staru s Osijekom, kad je bio i drukčiji sastav.

Nakon dvije minimalne pobjede (Istra i Osijek) u četiri dana, Rijeka u subotu ide u Maksimir. Rijeka je na početku godine puno zabijala, čak bila i među najefikasnijim momčadima u Europi. A sad - dvaput po 1:0...

- Meni je drago što nismo primili gol! Nije bilo puno posla za Slugu, a s druge strane ne zabijemo neke izrazite šanse. Protiv Osijeka ne možeš očekivati 7-8 zicera i razmišljao sam kako doći do gola, koji je visio u drugom poluvremenu. Možda nekome fali brži protok lopte, lepršavost, ali nekad me i zasmeta usporedba s momčadi od prošle sezone jer ne igramo toliko dugo zajedno. U nekim trenucima je i dobro i usmjereno, taktički organizirano, disciplinirano... Zato Osijek nije tako lako izlazio, što inače jako kvalitetno rade, pokazali su to i protiv nas na Rujevici kad su nas pobijedili - kazao je Kek i nastavio:

- Nedostajao nam je nakon reprezentativne stanke Filip Bradarić, oko njega se puno vrti u veznom redu. Capan i Grahovac se trebaju uigrati, Pavičić se mučio s ozljedom... A i protivnici nas čitaju. Potreban je siguran pas, hitriji, i baš su naša dva stopera protiv Osijeka to radili: bili su sigurni, pas je bio brži, a Osijek može brzo dati gol ako nisi koncentriran.

Već se na Rujevici, naravno, razmišlja o Dinamu. Bit će spreman i Domagoj Pavičić.

- Pavičić je bio spreman, zdrav, ali vidjelo se da je trenirao smanjenim intenzitetom, odradio tek jedan trening, dobro je igrao, nisu njihovi vezni visoko izlazili jer su se bojali našeg pasa u dubinu, napravio je što sam htio. Iako je nedostajao zadnji pas, lucidnost, kreacija, ali posljedica nema i bit će OK za Dinamo.

No zato je Heber vrlo upitan.

- Danas će na pretrage i vidjet ćemo štetu koja je nastala rupturom mišića. Kad ga je zategnulo u punom sprintu, bilo je jasno da je šteta napravljena, no ne možemo još govoriti koliko ga neće biti.

Rijeka ovaj put nije pala pred kraj utakmice.

- Znali smo da i Istra ima problem s ritmom, a Osijek je imao dan manje za oporavak nakon Dinama, pa sam zadovoljan što smo mi podigli ritam. Malo me iznenadio što je Barać išao na Acostyja, brzo smo i mi reagirali...

Posebno ga je ganuo fair-play u Osijeku.

- Drago mi je što je Ivo Smoje došao, razgovarali smo, izgladili neke nesporazume, to je sport, emocije su tu, ali baš mi je bilo drago da se javio, dali smo si ruke, to je sport...

Kek nikad nije pobijedio u HNL-u u Maksmiru.

- Pobijedio sam ja jednu jako važnu utakmicu u Maksimiru, kad smo osvojili Kup. Možemo rasterećeni igrati, Dinamo je vrlo blizu cilja, mi ćemo razmišljati o sebi, priželjkujem bolju Rijeku nego protiv Osijeka, a znamo Dinamovu kvalitetu.

Prvi, osnovni Rijekin cilj već je ostvaren.

- Osigurana je Europa, sad je samo pitanje u kojem dijelu ćeš ući u Europu. Puno je posla do kraja, volio bih dobiti bitne informacije za iduću sezonu. Biti najbolji u konkurenciji Dinama, Hajduka i Osijeka je vrlo, vrlo visok cilj, ali volio bih s takvim ambicimja ući i u iduću sezonu.