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S Ajaxom stiže na Poljud, a sada ne želi igrati za svoj Maroko

Piše HINA, Ivan Tomašković,
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S Ajaxom stiže na Poljud, a sada ne želi igrati za svoj Maroko
Foto: Peter LOUS
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Jedan od ključnih igrača marokanske vrste koja je bila četvrta na Svjetskom prvenstvu 2022. godine u Kataru

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Hajduk ligašku fazu Konferencijske lige otvara s Ajaxom. Susret se igra na Poljudu 15. listopada u 18:45. Za Ajax igra Sofyan Amrabat (30). Naime, on ne želi igrati za marokansku reprezentaciju dok je izbornik Mohamed Ouahbi (50).

- Ovo je bila vrlo teška odluka, ali ne osjećam se sposobnim nastaviti predstavljati reprezentaciju pod sadašnjim glavnim izbornikom - objavio je Amrabat na Instagramu.

- Iz poštovanja prema reprezentaciji i svima uključenima, radije bih zadržao razloge ove odluke privatnima - dodao je i poručio kako to ne znači i oproštaj od nacionalne vrst za koju je upisao 78 nastupa.

2026 World Cup - France - Morocco
Foto: Tom Weller/DPA

- Želim biti jasan, ne povlačim se iz međunarodnog nogometa i ne zatvaram vrata ponovnom predstavljanju Maroka - poručio je.

Amrabat, koji je nedavno potpisao za Ajax, bio je jedan od ključnih igrača marokanske vrste koja je bila četvrta na Svjetskom prvenstvu 2022. pod vodstvom bivšeg izbornika Walida Regraguija, kojeg je Ouahbi zamijenio u ožujku ove godine.

Pod vodstvom novog izbornika ispao je iz prve momčadi, pa je ovoga ljeta na World Cupu započeo tek jednu od šest utakmica svoje momčadi.

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