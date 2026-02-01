Obavijesti

Sport

Komentari 100
KOMENTAR PLUS+

Broncom rasprava završava. Ne igramo najljepše i najbrže, ali Hrvatska je rukometni vrh!

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Broncom rasprava završava. Ne igramo najljepše i najbrže, ali Hrvatska je rukometni vrh!
Foto: Anze Malovrh / kolektiff

HRVATSKA - ISLAND 34-33 David Mandić prolio je i krv za ovu medalju, Lučin je s devet komada čak nadmašio i onu izvedbu protiv Slovenije. Hrvatska je brončana, bravo, Hrvati, bravo junaci!

Admiral

Bronca je naša! Četvrta europska bronca u ponedjeljak stiže u Hrvatsku. Dvije godine, dva turnira, dvije velike medalje. Ako smo se prošlog siječnja sa svjetskim srebrom vratili u velikom stilu u rukometni vrh, ovog smo siječnja s broncom potvrdili da tu pripadamo i da sve rasprave oko toga mogu završiti. Možda ne igramo ni najljepši ni najbrži rukomet, ali izgaramo, borimo se, momčad smo u svakom smislu, a kad je tako, lopta i teren sve pamte i vrate onom tko zasluži.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 100
UŽIVO Transferi: Dinamo pustio dvojicu igrača, Mlačić razmišlja o nekoliko opcija za transfer...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo pustio dvojicu igrača, Mlačić razmišlja o nekoliko opcija za transfer...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska - Island 34-33: Toooo! Rukometaši osvojili medaljuuu
DRAMA U HERNINGU

Hrvatska - Island 34-33: Toooo! Rukometaši osvojili medaljuuu

Sedma je to medalja za hrvatske rukometaše u povijesti europskih prvenstava pri čemu četvrta bronca (2026., 2016., 2012., 1994.), uz tri srebra (2020., 2010., 2008.)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026