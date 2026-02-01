Broncom rasprava završava. Ne igramo najljepše i najbrže, ali Hrvatska je rukometni vrh!

Bronca je naša! Četvrta europska bronca u ponedjeljak stiže u Hrvatsku. Dvije godine, dva turnira, dvije velike medalje. Ako smo se prošlog siječnja sa svjetskim srebrom vratili u velikom stilu u rukometni vrh, ovog smo siječnja s broncom potvrdili da tu pripadamo i da sve rasprave oko toga mogu završiti. Možda ne igramo ni najljepši ni najbrži rukomet, ali izgaramo, borimo se, momčad smo u svakom smislu, a kad je tako, lopta i teren sve pamte i vrate onom tko zasluži.

