HRVATSKA - ISLAND 34-33 David Mandić prolio je i krv za ovu medalju, Lučin je s devet komada čak nadmašio i onu izvedbu protiv Slovenije. Hrvatska je brončana, bravo, Hrvati, bravo junaci!
Broncom rasprava završava. Ne igramo najljepše i najbrže, ali Hrvatska je rukometni vrh!
Bronca je naša! Četvrta europska bronca u ponedjeljak stiže u Hrvatsku. Dvije godine, dva turnira, dvije velike medalje. Ako smo se prošlog siječnja sa svjetskim srebrom vratili u velikom stilu u rukometni vrh, ovog smo siječnja s broncom potvrdili da tu pripadamo i da sve rasprave oko toga mogu završiti. Možda ne igramo ni najljepši ni najbrži rukomet, ali izgaramo, borimo se, momčad smo u svakom smislu, a kad je tako, lopta i teren sve pamte i vrate onom tko zasluži.
