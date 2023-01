'S drugog planeta': Novak je na dan prolazio i po 77 tretmana

Bio je to daleko najbolji trijumf otkada radimo zajedno. Ne samo zbog onoga što se dogodilo prošle godine, nego su zadnja tri tjedna bile itekako teška. Mislio sam da sam sve vidio 2021. godine kada je ovdje pobijedio s povredom trbušnog mišića, ali bilo je nevjerojatno, rekao je Goran Ivanišević nakon što je Novak Đoković (35, ATP 1.) pobijedio Grka Stefanosa Tsitsipasa (24, ATP 3.) i osvojio Australian Open.

Podsjetimo, prošle godine tamo nije igrao nakon što su ga deportirali iz zemlje jer nije cijepljen, a ove je godine imao nekoliko 'okršaja' s publikom. No, na kraju je srpski tenisač bio taj koji se smijao s 22 grand slam trofejem u rukama. A iako su mu mnogi govorili da po tko zna koji put glumi ozljedu pa sve pobjeđuje, ovaj je put bilo drugačije - što se tiče ozljede.

- Možda ne 100, ali 97 posto igrača, kada u subotu dobiju ovaj nalaz magnetske rezonance, odmah odu kod suca i povuku se s turnira. Ali ne on. On je s drugog planeta. Njegov mozak radi drugačije. Radim s njim već četiri godine, ali još uvijek se ponekad čudim kako mu mozak radi - rekao je Ivanišević pa nastavio:

- Dnevno je prošao 77 tretmana. Iz dana u dan bilo je bolje. Nisam to očekivao. Iskreno, bio sam u šoku. Prva dva kola - OK, ali meč protiv Grigora Dimitrova je bio jako opasan. No, prošao je kroz to i na kraju osvojio turnir - objasnio je Đokovićev trener.

Foto: LOREN ELLIOTT/REUTERS

U prvi je plan uspio doći i njegov otac Srđan s nekim stvarima koje nisu vezane uz sport pa nije mogao biti na polufinalu i finalu što je psihički utjecalo na Novaka.

- Bio je emotivniji u polufinalu. Prvo 5-1, pa 5-5. Novak inače ne dozvoli takve stvari. Ako povede 5-1, pobjeđuje 6-1. Ne dopušta remi u ovoj situaciji, bez obzira s kim igra. Ali takve se stvari događaju. Srećom, uspio je pobijediti unatoč svom ludilu oko njega - zaključio je Ivanišević.

