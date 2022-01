Moj trener me pita "Marine, hoćeš biti u reprezentaciji, ideš li", ja čovjeku ne znam reći idem li ili ne. On se smije, jednostavno ne može vjerovati da ne znam hoću li ići u reprezentaciju ili neću, rekao je Marin Šego (36) za net.hr nakon što je izbornik Hrvoje Horvat za drugi krug Europskog rukometnog prvenstva pozvao nove golmane - povratnika Mirka Alilovića (36) koji brani u mađarskom Veszpremu i Dominika Kuzmanovića (19) iz našičkog Nexea.

- 'Pa, kako ti Marine sa 36 godina, s tolikim iskustvom, s toliko godina u reprezentaciji koje imaš iza sebe, da ne znaš ideš li ili ne? Jesi se čuo s izbornikom?', pita me trener. Ja mu odgovaram da nisam. Čovjek ne može vjerovati da me nitko nije kontaktirao - kaže Šego.

Korona i dalje diktira, a očito će diktirati i do kraja natjecanja, koji će igrači zaigrati na Europskom prvenstvu. Tako je Njemačka kući poslala zapravo cijelu jednu momčad, a nešto je slično prošla i Hrvatska. Upoznali smo neka nova lica, neka ćemo tek upoznati, ali izgleda da nećemo vidjeti ona kojima su se mnogi nadali. Jedan od njih je upravo i golman francuskog Montpelliera koji je na kraju dobio 'poziv' u reprezentaciju, ali ne može doći.

- Nije bilo kontakta s reprezentacijom do jučer, i u utorak u 14 sati me zvao 'izbornik' Ivica Maraš (op. a. glasnogovornik reprezentacije), a ne izbornik Hrvoje Horvat. To je bio prvi kontakt s reprezentacijom u zadnjih pola godine, ako ne i više. Kako smo Ivica i ja dosta dobri, kažem ja njemu 'zar je tebi pripala čast da me nazoveš od svih ljudi koji su me trebali zovnuti'. Tako, malo smo si popričali, onda sam mu kazao jučer da neću moći doći, iz razloga što pijem antibiotike već 4-5 dana, nisam primio drugu dozu cjepiva, trebao sam ju primiti prije 4 dana, zajedno s Veronom Načinovićem, ali nisam mogao, naglo sam se razbolio, dobio temperaturu 40. Da bi stvar bila još gora, sinoć mi iz kluba jave da sam i ja pozitivan na koronu - otkrio je Šego.

Nitko ga nije kontaktirao, nije znao hoće li na pripreme ili neće, zadnji put se čuo s izbornikom prije više od pola godine i tad mu je rečeno da će se zvati neki mlađi, ali i ne da se više ne računa na njega pa je bio 'na ničijoj zemlji'. A Šego je još uvijek golman na vrhunskoj razini, od iduće sezone branit će u bundesligaškom Göppingenu, ima iza sebe mnoštvo važnih utakmica, odličnih obrana i odličja, a nakon što se Mate Šunjić zarazio korona virusom mnogi su se ponadali da bi (napokon) mogao stići Šego.

No, to se sigurno neće dogoditi jer Šego ne može doći zbog zdravstvenog stanja, ali očito je da nešto ne valja na relaciji Savez - bivši (?) reprezentativci. Ipak, Marin je prokomentirao i ove nove 'kauboje'.

- Dobri su, fina momčad, fina klapa, pun novih imena ima, kao što svi vidimo. Svi koji su došli fino su se uklopili. Koliko mi je žao zbog onih koji su dobili koronu, toliko mi je drago za ove što su iz nekog petog plana, dobili priliku nekako igrati za reprezentaciju. Svoje minute oni su fino iskoristili. Iz dana u dan mislim da će oni igrati sve bolje i bolje. Problem je taj što ne znamo koji će sastav izaći na teren, ni s kojim igračima raspolaže izbornik - zaključio je Šego.