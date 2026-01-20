Obavijesti

S Jeličićem dijelio svlačionicu, a sad će i studio. Evo tko mijenja Hrvoja Vejića na MAXSportu

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Kostrena: Domagoj Abramovi?, nekadašnji igra? GNK Dinamo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Jeličić je uvijek bio zafrkant kao igrač, a vidim da je tako nastavio i u televizijskoj karijeri. Siguran sam da ćemo dobro surađivati i jedva čekam prvu emisiju, poručio je Abramović

Admiral

Ekipa popularne emisije Studio HNL-a na MAXSportu dobiva novo lice. Od ovog vikenda stručnim analizama pridružuje se Domagoj Abramović (44), koji će u studiju zamijeniti Hrvoja Vejića. Vejić se seli na teren, gdje će uz Samira Toplaka raditi emisije i javljati se izravno s travnjaka nakon utakmica.

Abramović će debitirati već ove nedjelje, u emisiji nakon derbija Osijeka i Dinama, koji se igra na Opus Areni u 17.45. U studiju će se pridružiti Jošku Jeličiću i MAXSportovim voditeljima, a s Jeličićem ga veže i zajednička igračka prošlost jer su dijelili Dinamovu svlačionicu od 1997. do 2001. godine.

Velika Gorica: Druga HNL, 22. kolo, HNK Gorica - HNK Šibenik
Foto: Zeljko Hladika/24sata

Nogometnu karijeru Abramović je započeo u Dinamu, za koji je 1997. debitirao u seniorskoj momčadi, a u svom prvom nastupu postigao je dva gola. Već sa 17 godina zaigrao je u Ligi prvaka, i to protiv Olympiakosa, na zaleđenom terenu. Prije pojave Andreja Kramarića bio je jedan od najboljih Dinamovih kadetskih i juniorskih strijelaca u povijesti te jedan od najmlađih debitanata kluba u Ligi prvaka. Iako mu se predviđala velika karijera, kombinacija nesretnih okolnosti, zakulisnih igara i vlastitih pogrešaka usmjerila ga je drugim putem.

JELA STRIJELA Ovako je Jeličić nedavno pričao o pojačanju Dinama: On ne bi mogao čuvati ni gumenu patku
Ovako je Jeličić nedavno pričao o pojačanju Dinama: On ne bi mogao čuvati ni gumenu patku

Tijekom karijere igrao je u Finskoj, Grčkoj te Bosni i Hercegovini, a u Hrvatskoj je nastupao za Croatiju iz Sesveta, Lokomotivu, Goricu, Lučko, Sesvete, Vinogradar, Stupnik i Dubravu. Starijim ljubiteljima nogometa ostao je upamćen i kao kultni igrač iz igrice Championship Manager, gdje je slovio za jednog od najtraženijih talenata.

- Jako se veselim ovom izazovu koji sam prihvatio bez previše razmišljanja. Imam iskustva u ovakvim nastupima jer sam gostovao u nekim hrvatskim podcastima, a veselim se i suradnji s Jelom, s kojim sam dijelio svlačionicu u Dinamu. Uvijek je bio zafrkant kao igrač, a vidim da je tako nastavio i u televizijskoj karijeri. Siguran sam da ćemo dobro surađivati i jedva čekam prvu emisiju - rekao je Abramović za Tportal.

Dodao je i kako redovito prati domaću ligu.

- HNL je postao dobra i zanimljiva liga, a MAXSportova emisija i svi popratni sadržaji sigurno su pomogli njezinoj popularizaciji. Pratim sve najjače lige, ali HNL je jedina liga čije utakmice ne propuštam. Dosta sam upućen u zbivanja u našoj ligi jer radim i kao skaut, pa mi je drago da je MAXSport ‘skautirao’ mene da budem dio ovog projekta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

OSTALO

