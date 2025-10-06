Obavijesti

PUKŠTASOV UZLET

S klupe u glavnu ulogu: Pukštas je trenutno najbolji hajdukovac!

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Vinkovci: NK Vukovar i HNK Hajduk sastali se u 9 kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Već dosadašnje igre Pukštasu vraćaju cijenu u nekadašnje gabarite, s tim da u ovom tempu može samo ići prema gore, pa bi na Poljudu sljedećeg ljeta mogli imati čvrste adute u pregovorima

Četiri od pet uspješnih driblinga, 16 dobiveni od 21 duela, četiri oduzete lopte protivniku, dva ključna dodavanja, jedna stvorena izgledna prilika, iznuđeni crveni karton i, kao šlag na tortu, pobjednički gol.

Rokas Pukštas (21) protiv Vukovara (1-0) bio je apsolutno prvo ime u još jednom slabom, sporom i neuvjerljivom izdanju Hajduka. Ono malo žustrine, hitrosti i odlučnosti momčadi "bilih" dao je upravo mladi Amerikanac te, kad nije imao tko ni kako, čak i s igračem više, ljevicom je sjajno pogodio s 18 metara nakon vrhunske minijature kojom se oslobodio dvojice čuvara. A ne tako davno neki su javnost uvjeravali da nije prošao tehničku obuku u osnovnoj nogometnoj školi... Pukštas sigurno nije ni među boljim tehničarima na svijetu, ali je zato i na onako užasavajućem travnjaku u Vinkovcima još jedanput odgovorio takvim istomišljenicima.

KOMENTAR Hajduku je lopta i s igračem više kao vrući krumpir. Pukštas je opet prikrio sve probleme 'bilih'
Hajduku je lopta i s igračem više kao vrući krumpir. Pukštas je opet prikrio sve probleme 'bilih'

Gonzalo Garcia apsolutno je revitalizirao Pukštasa u ova dva mjeseca, pronašao mu je poziciju polušpice, na kojoj se prometnuo u najboljeg igrača Hajduka u dosadašnjem dijelu sezone, bez konkurencije. Jedini koji mu je u toj priči mogao parirati, Adrion Pajaziti, u padu je forme, ali i ne samo on, no to je već druga tema.

Ne samo što Pukštas na terenu pokazuje najviše nego je s četiri gola i najbolji strijelac splitske momčadi. Prije Vukovara, dva gola zabio je Rijeci kad je Hajduk izvukao bod te jedan Slaven Belupu. Osim 12 minuta u prvom kolu protiv Istre, ni u jednoj utakmici nije igrao manje od 85 minuta. Dakle, sve je odigrao gotovo u kompletnoj minutaži.

Prošlo je svršeno vrijeme i ne treba razbijati glavu pitanjem gdje bi Hajduk bio da je imao na terenu takvog Pukštasa u jeku borbe za naslov prvaka prošle sezone, a ne na kraju klupe, kamo ga je zakopao Gennaro Gattuso i stropoštao mu tržišnu cijenu, zbog čega na Poljudu nisu mogli zaraditi ono što su planirali. Već dosadašnje igre Pukštasu vraćaju cijenu u nekadašnje gabarite, s tim da u ovom tempu može samo ići prema gore, pa bi na Poljudu sljedećeg ljeta mogli imati čvrste adute u pregovorima. A što tek da se mladi veznjak imao priliku pokazati i u Konferencijskoj ligi...

IMA TU MOTA Hoće li Garcia pokušati i kad se vrati Livaja? Od Rebića bi više koristi mogao imati u špici
Hoće li Garcia pokušati i kad se vrati Livaja? Od Rebića bi više koristi mogao imati u špici

Kako je uspio s Pukštasom, Garcia će morati pronaći način kako u život i formu vratiti druge, počevši od trenutno ozlijeđenog Livaje, Sigura, spomenutog Pajazitija, pa i Karačića i Hrgovića, koji su prodornije i bolje djelovali na početku sezone, kao uostalom i kompletna momčad, što ne ide u prilog Garciji, koji je trebao i vrijeme i pojačanja, a kad ih je dobio, Hajdukova igra krenula je prema dolje.

