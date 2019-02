S Modrićem nema šale: 'Oprao' Balea, pa mu napucao loptu...

Odlaskom Cristiana Ronalda Luka Modrić, sada nema dvojbe, najveća je zvijezda Real Madrida. I tako se i ponaša. Baš kao pravi vođa, lider...

Tako na treninzima Luka prednjači u kritikama kad se netko ne ponaša profesionalno, a pedagošku mjeru u susretu protiv Atletica dobio je i mladi Junior Vinicius. Izgubio je jednu loptu, nakon koje je Real primio gol, a tad je morao na teži način shvatiti kako se ponašati kad naljutite Luku Modrića.

No čini se da mali Vinicius slabo 'kopča' neke stvari, pa se nastavio šaliti i na treningu tijekom ševe. Malo se smijao dok je Luka nešto govorio, pa je opet nadrapao. Prvo usmeno, a potom ga je Luka malo ošečao ramenom, tek toliko da se zna tko je gazda.

- Kad Luka govori, svi šute - rekao je kapetan Reala Sergio Ramos.

Sad kad se Vinicius uozbiljio, iz tračnica je iskočio Gareth Bale. Prilikom ševe zadržao je predugo loptu pa mu je Luka objasnio da bi trebao ući u ševu. Bilo je to, kažu Španjolci, usmeno 'ribanje', a Velšanin očito nije najbolje shvatio pa je nekoliko trenutaka poslije loptom pogodio Modrića u stražnjicu. Kao, šala.

