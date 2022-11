S porazom na SP i Kanadu: Belgija izgubila od Egipta

Belgija, zadnji protivnik u skupini i najveći konkurent Hrvatskoj za prvo mjesto, izgubila je od Egipta u pripremnoj utakmici uoči Svjetskog prvenstva.

Egipćani su u Kuvajtu slavili 2-1 golovima Mohameda u 33. i Trezegueta u 46., dok je Openda u 76. bio strijelac za Belgiju.

U prvih 11 za Belgiju su krenuli Eden Hazard, Kevin de Bruyne, Courtois, dok je Salah odigrao 88 minuta za Egipat, koji nije izborio Svjetsko prvenstvo.

S druge strane, Romelu Lukaku utakmicu je gledao sa strane, a i dalje je upitno hoće li napadač Intera biti spreman za dvoboj s Hrvatskom 1. prosinca. Vrlo vjerojatno neće nastupiti u prvoj utakmici 23. studenog protiv Kanade,

- On nije spreman, to je jasno. Ide na tretmane i postoji šansa da bude spreman za prvu utakmicu. Ipak, očekujemo da ćemo na njega moći računati u drugom dijelu Svjetskog prvenstva. Moramo biti odgovorni, razraditi sve scenarije, ali mislimo da on može imati velik utjecaj na ovom turniru - rekao je nedavno izbornik Roberto Martinez.

