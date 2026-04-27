S tribina mi viču: 'Glupačo' i 'Primi se kuhače', ali ja od nogometa ne odustajem...

Nisam vjerovala da će 'zaraza' nogometom s oca prijeći na mene. A evo, već tri godine sam nogometna sutkinja na županijskim terenima, ispričala nam je 34-godišnja samohrana majka Danijela Horvatinović iz Virja, općine u Koprivničko-križevačkoj županiji.

'Uz oca sam zavoljeva nogomet'

Odrasla je uz oca zaljubljenog u "šarenu bubamaru", koji je svaki slobodan trenutak provodio uz nogometne prijenose. Zbog toga je, prisjeća se kroz smijeh, često morala čekati red za svoje crtiće na televizoru dok je otac gledao utakmice.

- U početku sam gledala u prazno, ali mi je pogled sve više bježao prema nogometu. Otac je ubrzo primijetio da pratim prijenos s njim i bio je presretan. Na moja pitanja o pravilima strpljivo je odgovarao, čak je na velikom kartonu nacrtao teren kako bi mi sve bolje objasnio. Tako je počeo moj sve veći interes - govori Danijela.

S vremenom je uz oca počela ići na utakmice, a nogomet je postao njezina velika strast. Budući da je otac navijao za Barcelonu, i ona je zavoljela katalonski klub. Već kao djevojčica, uz televizijske prijenose i novinske fotografije, upoznala je legende poput Pelea i Maradone.

24sata Virje: Nogometna sutkinja Danijela Horvatinović | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

'U novinama sam vidjela da traže suce'

Prije tri godine u medijima je vidjela poziv za nogometne suce - i nije imala dileme.

- Nisam dvojila ni sekunde. Prijavila sam se i prošla iz prve. Od tada redovito sudim na županijskim utakmicama, i seniorima i djeci. Dok netko čeka izvlačenje lota, ja čekam četvrtak, kad se delegiraju suci. Za razliku od lota, gdje sve ovisi o sreći, ja svakog četvrtka imam pogodak - slikovito je objasnila uz smijeh.

Iako je položila i za glavnog suca, i dalje ostaje vjerna ulozi pomoćne sutkinje.

- Ne ispuštam zastavicu i ne mičem se od aut-linije. Možda je to linija manjeg otpora, ali odgovornost je i ovdje velika. Ne brinu me prigovori, važno mi je da sve bude po pravilima - ističe Danijela.

Život joj nije bio bez izazova. Zbog, kako kaže, vlastitih principa i pravila, prije tri godine okrenula je novu stranicu.

- Raskinula sam brak, uzela kćeri te se odselila. Danas živim svoj, obiteljski život, između posla, obveza prema djeci i, naravno, suđenja - kaže Danijela.

24sata Virje: Nogometna sutkinja Danijela Horvatinović | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

'Pogađa me kad me s tribina vrijeđaju žene'

Na terenu se često suočava s neprimjerenim dobacivanjima s tribina.

- Na to sam već oguglala. 'Uzmi kuhaču', 'skini dres i obuci pregaču'..., takve riječi najčešće dolaze od muškaraca, ali i ponekih žena. Najglasniji su oni koji su kod kuće manji od makova zrna pa ovdje istresaju frustracije. To im mogu oprostiti, ali me više pogađa kad to dolazi od žena, umjesto da se solidariziraju s nama - iskrena je Danijela.

Dodaje da je kćeri prate kad sudi djevojkama i djeci jer ne želi da slušaju nekulturna dobacivanja iz publike na seniorskim utakmicama.

Dodaje kako su utakmice mlađih kategorija često i najnapetije.

- Tad je najveći pritisak jer svi roditelji vjeruju da će baš njihovo dijete završiti na velikim terenima - objašnjava mlada majka koja je na intervju došla u pratnji mlađe kćeri.

Unatoč svemu, ne odustaje ni od ženstvenosti.

- Kaj bih trebala imati brkove i kratku kosu? - kaže kroz smijeh.

'I kći se zanima za nogomet'

Na županijskim listama nalazi se šezdesetak sudaca, a među njima su samo tri žene. No među kolegama, kaže, vlada sasvim drugačija atmosfera. Uvijek su spremni pomoći i stati u našu zaštitu - naglašava.

Njezina starija kći već pokazuje interes za nogomet i majčin hobi pa bi, nada se, mogla krenuti njezinim stopama. Kao uzore ističe kolegice Ivanu Martinčić i Sanju Rođak-Karšić, koje su stigle do europskog vrha što se suđenja u ženskom nogometu tiče, a već godinama sude i HNL za muškarce. Martinčić je čak bila glavna sutkinja u elitnom rangu hrvatskog nogometa.

- Njih je teško dostići, zato sam za sada zadovoljna ovdje gdje jesam - zaključuje Danijela Horvatinović, koja je i ovoga vikenda sa zastavicom u ruci budno pratila zaleđa i aut-linije na županijskim terenima.