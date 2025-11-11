Obavijesti

Sa Šibenikom je ispao iz HNL-a, a sada je preuzeo trećeligaša

Rajko Vidoviću ovo će biti povratak u Kustošiju. Klub je vodio i u sezoni 2023./24.

Kustošija se u 2. NL (trećoj ligi) pobjedom nad Dugim Selom 1-0 približila vodećoj Mladosti iz Ždralova na samo bod zaostatka. Momčad je u toj utakmici još vodio Ivan Božić, no klub je objavio da zbog privatnih obveza i doškolovanja trener ubuduće neće voditi momčad. Ubrzo nakon toga Kustošija je reagirala i na klupu dovela Rajka Vidovića, koji je posljednji trenerski angažman imao u Šibeniku, prije nego što je klub zbog financijskih problema ispao iz lige, a potom dekretom HNS-a bio izbačen u četvrti rang natjecanja.

Vidović se tako vraća na klupu Kustošije, koju je vodio tijekom sezone 2023./24. U dosadašnjoj karijeri bio je i trener Gorice, HAŠK-a Zagreb i Sesveta.

Priopćenje kluba prenosimo u cijelosti:

"Zbog privatnih obveza te odsutnosti povodom doškolovanja i dodatne edukacije, Ivan Božić do daljnjega neće moći obnašati funkciju glavnog trenera NK Kustošija. Privremeno rješenje bit će njegov bivši suradnik i prijatelj kluba – iskusni strateg Rajko Vidović, koji će momčad voditi već u petak u utakmici 13. kola Druge NL protiv NK Trnje.

Gospodin Božić i dalje uživa punu podršku Uprave i cijelog kluba te ostaje pod ugovorom u sustavu istoga. Vjerujemo u njegove trenerske kvalitete, viziju i pozitivnu koheziju s momčadi te očekujemo da će se u nastavku prvenstva ponovno angažirati kao šef stručnog stožera u borbi za prvo mjesto i plasman u viši rang natjecanja.

O svim budućim postupanjima javnost će biti naknadno obaviještena", stoji u objavi Kustošije.

