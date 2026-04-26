Sa Zadrom sam prije 40 godina bio prvak, a danas taksiram. Izludio sam Dražena Petrovića...

Prošla su četiri desetljeća od najvećeg uspjeha u povijesti košarkaškog kluba Zadar, ali sjećanja ne blijede. U ovo doba godine, na obljetnicu osvajanja naslova jugoslavenskog prvenstva protiv Cibone, ona uvijek ožive. Jer neki događaji nikad se ne zaborave, oni postanu dio identiteta građana i prenose se s koljena na koljeno. Pojave se neke nove anegdote, priče i ispovijesti svjedoka ovog najvećeg dana zadarskog sporta koje daju još veću dimenziju i status legende čudu koje su tog dana napravili.

Cijeli Zadar će se danas, 26. travnja, košarkaškim vremeplovom vratiti u tu slavnu 1986. godinu. Jubilej takvom uspjehu treba posebno proslaviti pa je KK Zadar za vikend pripremio bogat program i niz događaja kojima će obilježiti slavnu titulu. Doći će cijela momčad, predvođena Petrom Popovićem i Stojkom Vrankovićem, a tu će biti i trener Vlade Đurović (78), glavni kreator čuda.

Pahlić: I danas prepričavamo te anegdote

Važnu ulogu na putu do naslova imao je i playmaker Darko Pahlić (63). Bit će posebno susresti se s bivšim suigračima i evocirati uspomene na slavna vremena.

- Mi svaki dan prepričavamo anegdote koje su se dogodile. Imali smo sreću što smo igrali u vremenima kad je košarka bila dominantan sport. Građani su se, još od onih sjajnih generacija s Pinom Gjergjom, Krešom Ćosićem pa kasnije s Kročeom i Ostarčevićem, educirali u vrlo znalačku publiku kakva je u Zadru i navikli su se na jako dobre rezultate. Dogodilo se tih deset godina, osamdesetih, u vrijeme mog igranja u Zadru, tijekom 13 sezona, šest puta da su naši suparnici s ovih prostora bili prvaci Europe, bilo to Cibona, Partizan ili Jugoplastika. Da bi napravio neki uspjeh, morao si pobijediti vrhunske momčadi - prisjetio se Pahlić pa nastavio:

- I onda se dogodi 1986. godina, sve kockice nam se poslože. Bili smo stvarno dobra momčad, ali smo pobijedili u trenutku kad je Cibona bila prvak Europe, s tisuću i nešto dana bez poraza na svom parketu. Splet svih okolnosti doveo je do toga da je to prvenstvo ispalo kao neočekivani uspjeh. Iznenadilo je sve nas, građane Zadra i sve zaljubljenike u košarku. Taj uspjeh je još veći tim više što je došao u trenutku kad su svi pratili košarku i nadali se tome. Imam osjećaj da su se sugrađani osjećali kao da ih je 50.000 dobilo na lotu, toliko sreće smo donijeli u grad.

'Bilo je i jačih momčadi Zadra, ali...'

Mnoge titule Zadrani su osvojili i u ranijim godinama i velike zvijezde iznjedrili, ali nijedan naslov nema toliki značaj kao taj iz 1986.

- Bilo je jačih i važnijih momčadi Zadra u povijesti koje su dominirale, ali nijedna momčad nije ovako iznenadila sve. Taj uspjeh je svim Zadranima ostao u sjećanju, roditelji su pričali djeci o tome. Stvarno su naše emocije snažne.

Kako smo krenuli s razgovorom, uspomene su samo nadirale. Krenuli su i trnci na spomen onog čudesnog dočeka na Narodnom trgu pred 30.000 navijača.

- Sjećam se svega. Od dolaska u grad, do Masleničkog mosta, kad smo išli po magistrali s rotacijom ispred autobusa, pa dvije kolone automobila koje su nas dočekale. Idemo prema gradu, auti nam se sklanjaju. U tri sata u noći smo na trgu, čeka nas 6000 ljudi koji čekaju cijeli dan. U 12 sati onda glavni doček, bilo je 30.000 ljudi, cijeli grad se sjatio na trg, ljudi su bili po prozorima i krovovima. Frcale su velike emocije, svi zajedno smo doživjeli taj uspjeh, sugrađani, navijači, uprava, igrači. I zato je specifičan i poseban. Ponovit ćemo to sad u nedjelju, dolazit ćemo prema Trgu, izaći ćemo na binu. Pokušat ćemo evocirati te uspomene, vjerujem da će mnogima biti ugodno i lijepo, nama pogotovo. Nismo očekivali da ćemo to doživjeti nakon 40 godina.

'Morao sam isprovocirati Dražena'

Pahlić je imao važan zadatak u toj trećoj utakmici finala protiv Cibone, isprovocirati Dražena Petrovića.

- Doživljavali su me kao najbržeg u ligi. Zadatak je bio da iznerviram svoje suigrače, Popa i Matulovića, tako što ću držati loptu i odužiti napad, ali govorio mi je Đurović da nije bitno što ću njih iznervirati. "Bitno je da ćeš nervirati Dražena, on ne može doći do lopte jer napad dugo traje. Svi čekaju da krene šou-program, ledena dvorana, 12 tisuća ljudi, Dražen briljira, napravi sve da ne dođe do toga, makar iznervirao i naše igrače", govorio mi je tada trener. Moram priznati da to nije bio ugodan zadatak. Igrači su mi se stalno nudili i tražili loptu, a ja je ne dam. Ta taktika je na kraju urodila plodom.

Cijela utakmica, ali i uvertira u nju, prožeta je anegdotama od kojih bi se mogla knjiga napisati.

- Đurovićev sukob s navijačem, pa dan ranije kad smo igrali nogomet. Uprava se hvata za glavu i gleda što mi radimo, a u Zagrebu Dražen i Danko ubacuju 50 i koju tricu u nizu, a mi igramo nogomet. Sve je Đurović radio da bi nas rasteretio pritiska koje nosi jedno finale. Mene veseli što sam predložio da igramo u bijelim majicama i plavim hlačicama, to je jedini put u povijesti zadarske košarke da je Zadar igrao u takvoj kombinaciji. Drago mi je da smo i to nešto promijenili, kao i to da smo na ručku, gdje obično iz uprave traže da jedemo lešo meso ili lagano, mi smo krkali janjetinu i luk. Poslije ručka, kad treba ići na odmor, mi smo igrali popularnu igru šljaku. To je sitna kocka, igrali smo to da ne mislimo na utakmicu. Rasterećeno smo ušli u utakmicu, znali smo da ne možemo ništa izgubiti. Splet tih sitnih detalja nagovijestio je da će se dogoditi nešto neobično i čudno.

'Đurović nam je donio mangupstvo s ulice'

Posebno mišljenje ima o Đuroviću, vrsnom psihologu i motivatoru koji je bio glavni kreator zadarskog čuda.

- Za njega bi trebalo izmisliti superlativ. Sve najbolje mislim o njemu. Kad je ovo sve napravio s nama, rekao sam da je Đurović u Šibeniku završio fakultet, a doktorat napisao u Zadru. Kao trener donio je mangupstvo koje samo cesta i ulica mogu dati. Vjerojatno je njegovo odrastanje na Kalemegdanu i cijela mladost napravila velikog mangupa. A to mangupstvo je znao kanalizirati i tako nas usmjeravati. Uspio je Matulovića i mene, koji smo igrali istu poziciju, a uz to da sam ja bio perspektivni reprezentativac, a Matulović neviđeni talent, napraviti da nismo konkurenti, nego prijatelji koji izlaze zajedno. To posložiti sve odnose u momčadi i znati tko pije, a tko plaća, to je fantastično - priča nam Pahlić pa nastavlja:

- Imao je puno trikova i van terena. Htio je zbližiti se s nama, da se zna kad je red, rad i disciplina, a kad je zafrkancija. Jednom nam je ušao u sobu tijekom noći, igrali smo karte, bilo je sve puno dima. Kaže nam tada: "Rado bih vas kaznio, ali ne vidim od dima tko je tko. Drago mi je što ste svi u sobi skupa, što ste složni i jedinstveni". On je znao da se bez toga ne može napraviti vrhunski rezultat. Meni je žao što nije ostao trener i sljedeće sezone, to su neki upitnici na koje nismo dobili odgovore. Uprava je napravila propust jer je trebala ranije sve dogovoriti s njim, a ne čekati da se osvoji prvenstvo, to znači da nisu vjerovali u prvenstvo. Da je ostao, uz dva nova kvalitetna igrača, mislim da bismo postali europski prvaci.

Pahlić je čak 13 godina proveo u Zadru, a danas ima svoju taksi-firmu i nekoliko zaposlenih.

- Mnogi me prepoznaju i ugodno im je pričati o tim vremenima. I ja uživam u tome, Zadar je na svaki način specifičan. U svim tim specifičnostima košarka ima posebno mjesto, to ljudi koji dolaze sa strane vole slušati i pričati o tome. Njima je lijepa uspomena kad ih neki igrač Zadra, koji je osvojio naslov prvaka, vozi u taksiju. Lijepi su to trenuci i ima toga dosta - zaključio je naš sugovornik.

Foto: PRIVATNA ARHIVA