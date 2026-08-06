Sa Zlatkom Dalićem u Emirate odlaze još dvojica Hrvata!

Zlatko Dalić (59) definitivno je prelomio i pristao na ponudu Ujedinjenih Arapskih Emirata da vodi tamošnju reprezentaciju, ekskluzivno su objavila 24sata. Dalić će sa sobom zasad sigurno povesti dvojicu Hrvata. Branko Ivanković (72) bit će savjetnik emiratskog saveza, dok Danijel Subašić (41) preuzima ulogu trenera golmana.

Ivankovićev profesionalni put započeo je u rodnom Varaždinu, a kasnije je uključivao vođenje klubova i reprezentacija u Aziji i Europi, uključujući i nastupe na Svjetskom prvenstvu.

Varaždin: Branko Ivanković | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Značajan dio karijere Ivanković je proveo u Iranu. Preuzevši iransku reprezentaciju 2002. godine, s U23 selekcijom osvojio je zlatnu medalju na Azijskim igrama. Sa seniorskom momčadi osvojio je treće mjesto na Azijskom kupu 2004. i osigurao plasman na Svjetsko prvenstvo 2006. u Njemačkoj. Zbog pristupa radu, u Iranu je dobio nadimak "Profesor". Godinama kasnije vratio se u iranski klupski nogomet i s Persepolisom osvojio tri uzastopna naslova prvaka (2017., 2018., 2019.) te je s klubom igrao finale azijske Lige prvaka. Uspješan je bio i u Kini, gdje je sa Shandong Lunengom 2010. godine osvojio naslov prvaka.

Ivanković je također radio i u hrvatskom nogometu. Vodeći Dinamo Zagreb, u sezoni 2006./07. osvojio je prvenstvo i kup bez poraza u domaćim natjecanjima, a vodio je i Rijeku. Karijeru je završio kao izbornik reprezentacija Omana, s kojim je zabilježio pobjedu nad Japanom, te Kine, što mu je bio posljednji angažman. Tijekom svoje trenerske karijere, Branko Ivanković je radio u više zemalja i osvojio 13 klupskih i reprezentativnih trofeja, ostvarivši rezultate u Hrvatskoj i Aziji.

Varaždin: Branko Ivanković | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Danijel Subašić je golmansku karijeru proveo je u Zadru, Hajduku i Monacu, s kojim je osvojio naslov francuskog prvaka 2017. godine. Iste godine proglašen je najboljim vratarom francuskog prvenstva. On se 2021. godine vratio u Hajduk, a najveći uspjeh u karijeri mu je osvajanje srebra s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu 2018. godine, kada je bio jedan od ključnih igrača reprezentacije. Kao trener vratara bio je dio Dalićeva stožera 'vatrenih'.