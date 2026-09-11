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NEVJEROJATAN PODATAK

Sabah u porazu srušio rekord Lige prvaka! Dambrauskas izveo momčad kakvu natjecanje još nije vidjelo

Piše Domagoj Vugrinović,
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Sabah u porazu srušio rekord Lige prvaka! Dambrauskas izveo momčad kakvu natjecanje još nije vidjelo
Foto: Lee Smith
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Prema podacima Opte, Sabah je postao prvi klub u povijesti Lige prvaka koji je u svojoj debitantskoj utakmici krenuo s 11 igrača iz 11 različitih država

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Manchester United uvjerljivo je pobijedio Sabah 4-0 na Old Traffordu, ali azerbajdžanski prvak unatoč porazu ispisao je zanimljivu stranicu povijesti Lige prvaka. Momčad bivšeg trenera Gorice i Hajduka Valdasa Dambrauskasa odigrala je prvu utakmicu u glavnoj fazi elitnog europskog natjecanja, a početna postava Sabaha bila je jedinstvena. Prema podacima Opte, Sabah je postao prvi klub u povijesti Lige prvaka koji je u svojoj debitantskoj utakmici krenuo s 11 igrača iz 11 različitih država.

Na vratima je bio Kazahstanac Stas Pokatilov. Obranu su činili Poljak Tymoteusz Puchacz, Južnoafrikanac Aden McCarthy, Azerbajdžanac Rahman Dashdamirov i Alžirac Akim Zedadka. U veznom redu zaigrali su hrvatski nogometaš Ivan Lepinjica i Uzbekistanac Umarali Rakhmonaliev, dok su ispred njih bili Nigerijac Christian Nwachukwu, Srbin Veljko Simić i Jamajčanin Kaheem Parris. U vrhu napada bio je reprezentativac Ruande Joy-Lance Mickels. Tako je među 11 startera azerbajdžanskog prvaka bio samo jedan domaći nogometaš.

UEFA Champions League - Manchester United v Sabah
Foto: Lee Smith

Još neobičniji podatak dobije se kada se u obzir uzmu obje početne postave. Među 22 igrača koji su započeli utakmicu bilo je zastupljeno čak 21 različito državljanstvo. Jedino su Belgijci imali dvojicu predstavnika, Sennea Lammensa i Yourija Tielemansa u sastavu Manchester Uniteda.

Sabah je klub osnovan tek 2017. godine, a Uefa ga navodi kao najmlađi klub koji je ikada stigao do grupne ili ligaške faze Lige prvaka. Dambrauskasova momčad prošle je sezone osvojila naslov prvaka Azerbajdžana, a zatim kroz četiri kvalifikacijske prepreke stigla do elitnog europskog natjecanja.

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Na Old Traffordu ipak nije mogla do iznenađenja. Matheus Cunha doveo je United u vodstvo u 27. minuti nakon ubačaja Patricka Dorgua. Sabah je ubrzo imao veliku priliku preko Mickelsa, ali nije uspio izjednačiti. Bruno Fernandes i Benjamin Šeško zatim su golovima do kraja prvog poluvremena praktički riješili pitanje pobjednika, a Lisandro Martínez u nastavku je postavio konačnih 4-0. Dambrauskas nakon utakmice ipak nije smatrao da se njegova momčad uplašila velikog protivnika i atmosfere na Old Traffordu.

- Nemam osjećaj da smo se uplašili ili tresli. Pokušali smo igrati nogomet i radili smo to svih 90 minuta. U nekim smo trenucima uspijevali izlaziti iz Unitedova pritiska. Svi idemo kući s osjećajem da smo mogli odigrati bolje, pogotovo rezultatski. Poraz je mogao biti manji - rekao je Litavac.

UEFA Champions League - Manchester United v Sabah
Foto: Lee Smith

Smatra da je njegovoj momčadi najviše nedostajalo iskustva.

- Vjerojatno nam je nedostajalo hrabrosti u posljednjoj liniji da stanemo više. Naši stoperi bili su preduboko. Ne bih rekao da je to bio strah, nego možda neiskustvo, zbog kojeg smo pokazali previše respekta prema protivniku. Kada takvim igračima ostavite prostor da se okrenu i krenu prema golu, gotovo ih je nemoguće zaustaviti - dodao je.

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