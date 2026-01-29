Sabalenka ekspresno u finale, Ukrajinka joj odbila dati ruku

Prva tenisačica svijeta Arina Sabalenka prva je finalistica ovogodišnjeg Australian Opena, ona je u polufinalu uvjerljivo sa 6-2, 6-3 svladala Ukrajinku Elinu Svitolinu.

Foto: Edgar Su

Za Sabalenku je ovo četvrti uzastopni plasman u finale Australian Opena, 2023. i 2024. je slavila, dok je lani izgubila u završnici od Madison Keys.

Foto: Hollie Adams

Sabalenka je dominirala dvobojem protiv Svitoline od prvog do posljednjeg poena, Ukrajinka nije imala odgovor na snažne udarce suparnice s osnovne linije pa je dvoboj bio gotov za manje od sat i 20 minuta. I rukovanja između Bjeloruskinje i Ukrajinke nije bilo.

U finalu će Sabalenka igrati protiv pobjednice susreta između Amerikanke Jessice Pegule i Kazahstanke Jelene Ribakine.

Australian Open, polufinale

Arina Sabalenka (1) - Elina Svitolina (Ukr/12) 6-2, 6-3