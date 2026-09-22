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Foto: Slavko Midžor/Pixsell
VRIJEME JE ZA REZOVE... PLUS+

Sad je stvarno dosta: Sudački cirkus mora se riješiti pod hitno!

Piše Hrvoje Tironi,

Patrik Kolarić je ‘uništio’ dvoboj Dinama i Lokomotive, Mateo Erceg na Rujevici ‘izludio’ trenera Hajduka Gonzala Garciju, a opet su ljutiti i Rudešani...

Katastrofa, teški debakl. Hrvatski suci opet “briljiraju”, dečki se svakodnevno trude dokazati zašto ih već godinama nema na velikim natjecanjima. Dvoboji 8. kola samo su dokazali koliko su naši “ljudi u crnom” daleko od sudačke elite, kako se ni uz pomoć VAR-a i svih najmodernijih tehnologija ne snalaze u svojem poslu. Ili jednostavno, nisu za to.

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Komentari 19
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