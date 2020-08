-\u00a0U prvoj borbi je Cormier iznenadio Mio\u010di\u0107a s par stvari. Mislim da je Stipe podcijenio snagu Danielovog udarca. Bio je previ\u0161e stati\u010dan i tu su dolazili DC-jevi low kickovi. No, isto tako je DC uspijevao dolaziti u klin\u010d. To je ono \u0161to Cormier \u017eeli i od tamo misli raditi svoje najbolje stvari. \u010cak bih rekao da je DC iznenadio i sam sebe tom svojom snagom. Onaj kut iz kojeg je do\u0161ao udarac za nokaut Stipe nikako nije o\u010dekivao - ispri\u010dao je Hardy koji je zadnji put u oktogonu bio 2012. te je odlukom sudaca slavio protiv Amira Sadollaha\u00a0(39) na priredbi koju je predvodio upravo Stipe Mio\u010di\u0107. Tamo se dogodio i prvi Mio\u010di\u0107ev poraz u karijeri kad ga je u drugoj rundi nokautirao nizozemski 'neboder' Stefan Struve\u00a0(32).

Druga borba bila je prepuna detalja koji \u0107e timovima pomo\u0107i u smi\u0161ljanju taktike za tre\u0107u borbu.

-\u00a0U drugoj borbi DC je ponovno imao dvije dobre runde. Stipe je isto tako odradio neke dobre stvari u svakoj rundi. Popravio je rad nogu, no ipak ga je DC u prvoj rundi uhvatio i sna\u017eno bacio te kontrolirao tri minute. Stipe je primio puno udaraca, a malo zadao. Drugu rundu sam o\u010dekivao da \u0107e Daniel ponoviti isto, no nije. Odabrao je borbu na nogama, gurao je Stipe unazad i ka\u017enjavao ga. \u010cak bih rekao kako je ovo bila jo\u0161 bolja runda za DC-ja, u njoj je napravio vi\u0161e \u0161tete nego u prvoj i pripremio sve za jo\u0161 bolju tre\u0107u - obja\u0161njava Hardy te dodaje kako je Cormier zapravo sam sebi presudio jer je bio previ\u0161e samouvjeren:

-\u00a0Kad se vratio na stolicu izgledao je samouvjeren, kao da plovi kroz borbu. Mislim da je njegov tim tu puno bolje reagirao. Bili su puno realisti\u010dniji oko opasnosti koja dolazi od Mio\u010di\u0107a. U\u0161ao je u tre\u0107u rundu namjeravaju\u0107i napraviti isto te nije o\u010dekivao kako \u0107e Stipe napraviti potrebne promjene. Klju\u010dan trenutak te runde bio je kad ga je Mio\u010di\u0107 sru\u0161io. Nije on puno donio Stipi, ali je meni recimo dokazao kako se Daniel po\u010deo tro\u0161iti.

A onda je do\u0161lo i do tog famoznog preokreta te velike pobjede i nevjerojatnog preokreta borca iz Clevelanda.

- U \u010detvrtoj rundi je Stipe to prepoznao i po\u010deo preuzimati kontrolu. Daniel je i dalje tra\u017eio istu priliku, ali Stipe mu je namjestio zamku. Tra\u017eio je da mu prilazi s podignutim rukama i tu je otvorio tu prekrasnu priliku za udarce u tijelo. Cormier na to nije pazio jer to nije bila meta koju je Stipe ranije koristio. Na Danielovom licu se vidjelo koliko ga boli pa \u010dak i unato\u010d njegovom sjajnom pokera\u0161kom licu. A Stipe je sve pripremio za taj udarac. Prona\u0161ao je oru\u017eje koje nije dio njegovog standardnog repertoara i time je do\u0161ao do pobjede - prisjetio se Hardy.

'Sad sve znaju, više se ne mogu iznenaditi. Slijedi 5 teških rundi'

U prvoj je borbi Cormier iznenadio Miočića, dok je u drugoj Stipe nakon silnih primljenih batina iznenadio Cormiera i vratio teškaški pojas. Ovaj put više nema mjesta iznenađenju, kaže UFC-ov komentator Dan Hardy

<p>Ovog puta trebate biti spremni na teških pet rundi. Mislim da će obojica doći na svom maksimumu. Ovo nije borba u koju možeš donijeti jednu vještinu. Obojica moraju pružiti svoju najbolju borbu. Mislim kako će ovo biti teža i neizvjesnija borba od prve dvije. U njima su obojica pronašli neko iznenađenje, ali sad mislim kako toga više nema, jasno je poručio bivši borac, a danas <strong>UFC</strong>-ov komentator <strong>Dan Hardy</strong> (38) u emisiji '<a href="https://www.youtube.com/watch?v=QkYXJZmiWCs&feature=emb_title" target="_blank">Inside the Octagon</a>' o trećoj borbi između <strong>Stipe Miočića</strong> (37) i <strong>Daniela Cormiera </strong>(41).</p><p>Nema više ni puno tajni između boraca, u trećem meču znaju što mogu očekivati od protivnika, a spremiti neko iznenađenje bit će jako izazovno. U noći s petka na subotu, na blagdan Velike Gospe, 15. kolovoza, u oktogon će po treći put ući američki borac hrvatskih korijena iz Clevelanda i simpatični Amerikanac u lovu na titulu 'najopakijeg čovjeka na svijetu'. Glavni dio priredbe počinje u 3 sata ujutro.</p><p>U prvoj je borbi prije dvije godine slavio Daniel Cormier i to dosta brzo, nokautom u prvoj rundi.</p><p>- U prvoj borbi je Cormier iznenadio Miočića s par stvari. Mislim da je Stipe podcijenio snagu Danielovog udarca. Bio je previše statičan i tu su dolazili DC-jevi low kickovi. No, isto tako je DC uspijevao dolaziti u klinč. To je ono što Cormier želi i od tamo misli raditi svoje najbolje stvari. Čak bih rekao da je DC iznenadio i sam sebe tom svojom snagom. Onaj kut iz kojeg je došao udarac za nokaut Stipe nikako nije očekivao - ispričao je Hardy koji je zadnji put u oktogonu bio 2012. te je odlukom sudaca slavio protiv<strong> Amira Sadollaha</strong> (39) na priredbi koju je predvodio upravo Stipe Miočić. Tamo se dogodio i prvi Miočićev poraz u karijeri kad ga je u drugoj rundi nokautirao nizozemski 'neboder' <strong>Stefan Struve </strong>(32).</p><h2>'DC je mislio da ima borbu pod kontrolom'</h2><p>Druga borba bila je prepuna detalja koji će timovima pomoći u smišljanju taktike za treću borbu.</p><p>- U drugoj borbi DC je ponovno imao dvije dobre runde. Stipe je isto tako odradio neke dobre stvari u svakoj rundi. Popravio je rad nogu, no ipak ga je DC u prvoj rundi uhvatio i snažno bacio te kontrolirao tri minute. Stipe je primio puno udaraca, a malo zadao. Drugu rundu sam očekivao da će Daniel ponoviti isto, no nije. Odabrao je borbu na nogama, gurao je Stipe unazad i kažnjavao ga. Čak bih rekao kako je ovo bila još bolja runda za DC-ja, u njoj je napravio više štete nego u prvoj i pripremio sve za još bolju treću - objašnjava Hardy te dodaje kako je Cormier zapravo sam sebi presudio jer je bio previše samouvjeren:</p><p>- Kad se vratio na stolicu izgledao je samouvjeren, kao da plovi kroz borbu. Mislim da je njegov tim tu puno bolje reagirao. Bili su puno realističniji oko opasnosti koja dolazi od Miočića. Ušao je u treću rundu namjeravajući napraviti isto te nije očekivao kako će Stipe napraviti potrebne promjene. Ključan trenutak te runde bio je kad ga je Miočić srušio. Nije on puno donio Stipi, ali je meni recimo dokazao kako se Daniel počeo trošiti.</p><p>A onda je došlo i do tog famoznog preokreta te velike pobjede i nevjerojatnog preokreta borca iz Clevelanda.</p><p>- U četvrtoj rundi je Stipe to prepoznao i počeo preuzimati kontrolu. Daniel je i dalje tražio istu priliku, ali Stipe mu je namjestio zamku. Tražio je da mu prilazi s podignutim rukama i tu je otvorio tu prekrasnu priliku za udarce u tijelo. Cormier na to nije pazio jer to nije bila meta koju je Stipe ranije koristio. Na Danielovom licu se vidjelo koliko ga boli pa čak i unatoč njegovom sjajnom pokeraškom licu. A Stipe je sve pripremio za taj udarac. Pronašao je oružje koje nije dio njegovog standardnog repertoara i time je došao do pobjede - prisjetio se Hardy.</p>