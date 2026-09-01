Sada je sve potvrđeno: Borna Sosa novi je igrač Bundesligaša

Borna Sosa zaključio je svoju epizodu u Crystal Palaceu i ponovno će igrati u Njemačkoj. Hrvatski reprezentativac nije uspio izboriti ozbiljniju ulogu u londonskom klubu niti se nametnuti kao standardni prvotimac, zbog čega je tijekom ljeta tražio izlaz.

Better late than never, Deadline Day edition 🤩



Welcome to #effzeh, Borna Sosa! The left-back joins on loan from Crystal Palace for the coming season! 💪 pic.twitter.com/DKBl4EUK9p — 1. FC Cologne (@fckoeln_en) September 1, 2026

Rješenje je pronašao praktički u samoj završnici njemačkog prijelaznog roka. Sosa će ostatak sezone provesti na posudbi u Kölnu, gdje će pokušati vratiti kontinuitet nastupa i ponovno uhvatiti pravu formu.

- Poznajem Köln iz vremena provedenog u Stuttgartu. Još se dobro sjećam naših gostujućih utakmica, a Köln ima jednu od najboljih atmosfera u ligi. Sad se stvarno veselim što ću taj osjećaj doživjeti kao domaći igrač. Pratio sam kako je Köln započeo sezonu jer još uvijek pratim Bundesligu. Za mene je najvažnije da dobro igramo kao momčad, tada će svaki pojedinac imati uspješnu sezonu - rekao je Sosa ovom prilikom .