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TRENER VARAŽDINA

Šafarić: Garcia kaže da je liga spora? Pa neka on igra brže...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Šafarić: Garcia kaže da je liga spora? Pa neka on igra brže...
Vukovar i Varaždin sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Ja sam fokusiran samo na ono što trenutačno radim u Varaždinu. Najviše me veseli način na koji pobjeđujemo. Sve što radimo tijekom tjedna na treningu samo se ponavlja na utakmicama, rekao je Nikola Šafarić

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Varaždin je uletio u sezonu kao brzi vlak. Tri utakmice, tri pobjede, vrh HNL-a zajedno s Osijekom. Ipak, momci Nikole Šafarića tukli su puno jače protivnike od probuđenih Osječana. U prvom su kolu odmah srušili Hajduk (2-0), pa protutnjali kroz Koprivnicu i Slaven Belupo (4-1), a onda očitali lekciju i Rijeci (2-0). Fenomenalan start, sada slijedi moćni Dinamo i utakmica koja bi mogla biti prava rapsodija.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Varaždin - Rijeka 2-0

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Golovi Varaždin - Rijeka 2-0 VIDEO
Golovi Varaždin - Rijeka 2-0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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Nikola Šafarić "uštimao" je svoj stroj koji izgleda jako dobro. U razgovoru sa Željkom Jankovićem iz Večernjeg lista komentirao je početak i budućnost.

- Ja sam fokusiran samo na ono što trenutačno radim u Varaždinu. Najviše me veseli način na koji pobjeđujemo. Sve što radimo tijekom tjedna na treningu samo se ponavlja na utakmicama, to je razlog zbog čega sam opušten. Jer, vidim da se dečki dobro osjećaju i da su opušteni. Oni su ključni - rekao je Šafarić pa dodao:

- Je li nas Jablonec prizemljio?  Nikako. Imao sam stotinu pitanja. Bio mi je to najteži trenutak u karijeri jer sam mislio da smo spremni za iskorak u Europi. Srećom sam se odmah morao pripremiti za Hajduk. A nakon te pobjede, dobio sam benzina za dvije godine.

Komentirao je Dinamo. 

- Idemo rasterećeni i opušteni, neće biti grča. Stvorili smo bodovni kapital i želimo odigrati dobro, pokušati oduzeti bodove Dinamu, ako je to moguće. Dinamo je momčad koja nam najmanje odgovara. Nije lako igrati protiv njih, posebice na Maksimiru. No, tradicije su tu da se ruše. Vjerujemo da možemo napraviti dobar rezultat - rekao je.

Za kraj se osvrnuo na izjavu trenera Hajduka, Gonzala Garcije, da je HNL spor.

- Nitko mu ne smeta da igra brže. Neka nas ubrzava i neka bude inovator, slijedit ćemo ga - zaključio je Šafarić.

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