Šafarić: Takvu loptu samo Pero Bočkaj može dati! A na Poljud se idemo nadigravati i uživati

Varaždin će iduću nedjelju od 15 sati gostovati kod Hajduka i boriti se za novo senzacionalno preuzimanje vodeće pozicije u HNL-u nakon trijumfa protiv Lokomotive (1-0) na Maksimiru zahvaljujući golu Luke Mamića i prekrasnoj asistenciji vanjskom stranom kopačke bivšeg dinamovca Petra Bočkaja. Lokosi su upali u tešku krizu, nakon dvije startne pobjede osvojili su samo jedan bod, imaju šest poraza iz sedam dvoboja.

- Borbena, čvrsta utakmica s jedne i druge strane. Lokomotiva je jako dobro otvorila utakmicu, imala zicer, ali Silić je jako dobro branio. Imali su još par situacija, ali eto, kad misliš da kontroliraš utakmicu, mi zabijemo gol. Mogli smo otići u nastavku i na dva razlike, ali možemo biti zadovoljni što smo u ovako čvrstoj utakmici uspjeli pobijediti. Čestitam dečkima - rekao je trener Varaždinaca Nikola Šafarić pa o asistentu Bočkaju poručio:

- Vidi se da mu fali ritma utakmica. Rekao sam mu prije početka utakmice da ne napada dubinu, da nam treba za razigravanje i jedna je takva vrhunska lopta presudila, vjerojatno je samo on može dati. To je nešto što će nam dati samopouzdanja, a i dobili smo širinu.

Inače, od prve minute trebao je zaigrati Iuri Tavares.

- Pozlilo mu je, nije se osjećao dobro te zbog toga na kraju nije startao. Hajduk? Idemo se nadigravati na Poljud, uživati u atmosferi i situaciji gdje se ne nalazimo tako često. Deseto kolo, a mi smo na bod od prvog mjesta. Hajduku protiv Ajaxa želim odličnu utakmicu i pozitivan rezultat.

Lokomotiva i Varaždin sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Njegov kolega Nikica Jelavić nikako ne može probuditi momčad.

- Težak poraz, očekivali smo više, nadali se boljem, a završilo je negativno. Imali smo situacije da povedemo, ali je završilo kako je završilo. Dugo nemamo pobjedu, u negativnom smo nizu i svjesni situacije u kojoj se nalazimo. Nervoza je prisutna u svakoj utakmici, jasno nam je da nismo u bajnoj situaciji, čeka nas borba, ali imamo kvalitetu da se dignemo i iskoristimo šanse koje stvorimo. Vjerujem da će nas nagraditi.

Nakon dvoboja s Rijekom, Dinamom i Varaždinom slijede nešto lakše utakmice protiv Istre kod kuće i Gorice u gostima, a onda i četiri uzastopne domaće utakmice s Osijekom, Rudešom, Hajdukom i Slavenom.

- Svaka nam je utakmica teška, ne možemo dominirati protiv svakoga. Istra je dobra, mlada, okomita i nezgodna. Dobro ćemo ih analizirati, pokušati pronaći strane gdje ih možemo ugroziti, napraviti dobru analizu. Dobro je što slijedi nekoliko utakmica u blizini, nećemo biti na putu kao u prvom krugu, što nas je malo mučilo. Nadam se da od Istre kreću bolji dani za nas - zaključio je Nikica Jelavić.