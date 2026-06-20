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HRVAT ŽELI OTIĆI

Saga o Vuškoviću se nastavlja. Stigla je nova megaponuda, a evo koliko bi zaradio Hajduk

Piše 24sata,
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Saga o Vuškoviću se nastavlja. Stigla je nova megaponuda, a evo koliko bi zaradio Hajduk
Foto: Kai Pfaffenbach

Luka Vušković želi u Brighton i navodno je spreman na drastičan potez! Spursi odbijaju ponude, a Hajduk čeka slatki dio kolača

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Transferna saga oko Luke Vuškovića ulazi u novu fazu. Brighton & Hove Albion ne odustaje od mladog hrvatskog reprezentativca te je na adresu Tottenhama poslao treću, poboljšanu ponudu vrijednu 45 milijuna funti (oko 52 milijuna eura) s uključenim bonusima. Istovremeno, 19-godišnji stoper navodno je izrazio čelnicima kluba svoju želju za odlaskom i spreman je poduzeti drastične mjere kako bi osigurao prelazak na jug Engleske u potrazi za minutažom.

Londonski klub već je odbio dvije prethodne ponude, od 30 i 35 milijuna funti, te i dalje ustraje na svojoj procjeni odštete od čak 60 milijuna funti (70 milijuna eura). S obzirom na to da Vušković ima čvrst ugovor do 2030., Tottenham drži sve karte u svojim rukama i nema pritisak prodaje. Ipak, situaciju komplicira čvrst stav samog igrača, čije interese zastupa moćni agent Pini Zahavi. Nakon briljantne sezone na posudbi u Hamburgu, gdje je zabio šest golova u 28 nastupa i bio uvršten u momčad sezone Bundeslige, Vušković želi zajamčenu minutažu u prvoj momčadi.

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Foto: Travis Register

Zašto baš Brighton?

Mladi Hrvat svjestan je da mu je put u prvu postavu Spursa trenutačno blokiran. Ispred njega kod trenera Roberta De Zerbija su dokazani stoperi Cristian Romero i Micky van de Ven, ali i novopridošli Marcos Senesi te Jan Paul van Hecke koji je, paradoksalno, stigao upravo iz Brightona. Vušković je navodno već postigao usmeni dogovor o osobnim uvjetima s "galebovima", impresioniran projektom kluba i radom trenera Fabiana Hürzelera. Brighton se dokazao kao sjajna sredina za razvoj mladih talenata, što je ključni motiv za Vuškovića. Prema izvorima iz Engleske, spreman je i formalno zatražiti transfer kako bi prisilio Tottenham na kompromis.

Dok se dva premierligaška kluba nadmeću, rasplet s velikim zanimanjem prate i na Poljudu. Iako Hajduk prilikom prodaje od 11 milijuna eura nije ugovorio postotak od budućeg transfera, splitskom klubu pripada naknada prema Fifinom mehanizmu solidarnosti koji nagrađuje klubove za razvoj igrača. Prema izračunima, Hajduku bi pripalo oko 1,5 posto od ukupnog iznosa odštete. U slučaju da Tottenham na kraju prihvati trenutnu ponudu Brightona od 52 milijuna eura, na račun "bilih" sjelo bi otprilike 780.000 eura. Za zaradu od okruglih milijun eura, transfer bi se morao realizirati za otprilike 67 milijuna eura, blizu iznosa koji Spursi i traže.

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
Foto: Hannah McKay
*uz korištenje AI-ja

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