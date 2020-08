Šahtar deklasirao Basel, Bono i Ocampos srušili Wolverhampton

Italija, Ukrajina, Engleska i Španjolska - to su zemlje čiji su predstavnici izborili polufinale Europske lige! Šahtar se poigrao s Baselom (4-1), dok je Sevilla (1-0) svladala Wolvese koji su promašili penal

<p><strong>Inter </strong>protiv <strong>Šahtara</strong> i <strong>Manchester United </strong>protiv <strong>Seville</strong>, to su polufinalni parovi Europske lige! Hrvatska će u lovu na trofej imati jednog predstavnika, a to je <strong>Marcelo Brozović</strong> u dresu talijanske momčadi, a utakmice će se igrati 17. i 18. kolovoza.</p><p><strong>Šahtar </strong>nije imao nikakvih problema te su rutinski odradili utakmicu na Veltins Areni u Gelsenkirchenu i slavili sa <strong>4-1</strong> (2-0). Basel je praktički izgubio moral već u drugoj minuti kad je <strong>Moraes</strong> zabio glavom nakon katastrofalne reakcije gostujuće obrane. <strong>Marlos</strong> je ubacio iz kornera, Frei nije ispratio svog igrača s dovoljno pažnje, a golman <strong>Nikolić </strong>je poletio u prazno dok je <strong>Taison </strong>bez puno muke poslao lotpu u golu.</p><p>Kao da je to obeshrabrilo 'goste' koji su prepustili inicijativu momčadi iz Ukrajine. U 22. minuti još je jednom loše reagirala obrana Basela. Ubačaj s lijeve strane loše je izbila domaća obrana, a lopta je došla do Marlosa koji ju je vratio prema rubu šesnaesterca u sredinu, a zatim ju je domišljato kroz noge propustio <strong>Alan Patrick</strong> da bi Taison opalio, a van der Verff skrenuo loptu u vlastitu mrežu.</p><p>Probudili su se malo Švicarci u nastavku i u 62. minuti tražili penal, a sudac <strong>Michael Oliver</strong> je išao provjeriti VAR snimku te je odlučio da nema penala.Znao je trener Koller da više nema što čekati te je ubacio dva ofenzivna igrača, ali to nije pomoglo da ozbilnije zaprijeti Ukrajincima. </p><p>Švicarci su si presudili nedugo nakon toga , a <strong>Alan Patrick</strong> je zabio iz penala. A u 88. minuti zabio je i <strong>Dodo</strong>, da bi pet minuta kasnije počasni gol za Švicarce zabio <strong>van Wolfswinkel.</strong> <strong>Šahtar </strong>je tako prošao u polufinale Europske lige gdje će igrati protiv milanskog <strong>Intera</strong>. Polufinalna utakmica na rasporedu je 17. kolovoza.</p><h2>Wolvesi promašili penal, 'kraljevi Europske lige' to kaznili</h2><p>U drugoj su se utakmici susreli <strong>Wolverhampton </strong>i <strong>Sevilla</strong>, a dalje su prošli 'kraljevi Europske lige' iz Španjolske! Imaju za čime žaliti engleski predstavnici jer je Jimenez promašio penal na početku utakmice, a presudio im je <strong>Lucas Ocampos</strong> u 88. minuti!</p><p>Raskoš svoje brzine pokazao je nevjerojatni <strong>Adama Traore </strong>koji je u 12. minuti uzeo loptu na svojoj polovici, projurio pokraj sedmorice igrača Seville i na kraju 'natjerao' <strong>Diega Carlosa</strong> daga sruši, a Daniele Orsato je odmah dosudio penal. Loptu je uzeo <strong>Raul Jimenez, </strong>ali je njegov udarac obranio <strong>Bono</strong>!</p><p>Velika je to bila prilika za Wolvese jer u prvom poluvremenu više nisu zaprijetili Bonu. Sevilla je imala dobru šansu u 37. minuti kad je Ocampos opalio s ruba šesnaesterca, ali je lopta prošla pokraj desne stative. Na odmoru je bilo 0-0, a u nastavku je bolja bila španjolska momčad. </p><p><strong>Youssef El Nesyri</strong> imao je dobru priliku u 63. minuti i mogao je biti heroj, ali je odličnom obranom sačuvao mrežu netaknutom. I dvadesetak minuta kasnije opet prijete Španjolci, ali opet je tu - Portugalac na golu Wolvesa. Banega je opalio iz slobodnjaka s ruba šesnaesterca, a Patricio još jednom šalje loptu u korner i spašava Engleze.</p><p>Ali nije ih Rui spasio u 88. minuti kad je Ocampos odlično zabio glavom nakon ubačaja <strong>Banege </strong>i tako poslao Sevillu u polufinale koje će igrati protiv <strong>Manchester Uniteda</strong>. Ta je utakmica na rasporedu 16. kolovoza.</p>