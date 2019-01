Said u drugoj momčadi, dvojac iz afere pršut ipak bez kazne

Hajduk je danas u 9 sati prozivkom započeo pripreme. Siniša Oreščanin mjesec dana prije prve utakmice Hajduka u nastavku sezone okupio je svoje igrače, obavio prozivku, slijede testiranja, a od sutra i prvi trening u 2019. godini.

Steliano Filip, Hysen Memolla, Ahmed Said Said i Edin Šehić će trenirati s drugom momčadi, dok je dvojac iz afere 'pršut party' Stipe Vučur i Andre Fomitschow ostao u konkurenciji za proljeće.

Prozivci su se odazvali:

Josip Bašić, Ivica Batarelo, Dino Beširović, Jakov Blagaić, Goran Blažević, Domagoj Bradarić, Mijo Caktaš, Jairo, Ivan Delić, Tomislav Duka, André Fomitschow, Ádám Gyurcsó, Ardian Ismajli, Mirko Ivanovski, Josip Juranović, Stanko Jurić, Anthony Kalik, Franko Kovačević, Leon Kreković, Marin Ljubić, Božo Mikulić, Darko Nejašmić, Ante Palaversa, Luka Pasariček, Jurica Pršir, Emir Sahiti, Michele Šego, Tonio Teklić, Fran Tudor, Stipe Vučur i Mario Vušković.

U petak će se priključiti Hamza Barry i Borja Lopez, dok je s reprezentacijom Libanona na Azijskom kupu do drugog dijela siječnja Bassel Jradi. Josip Posavec je bolestan i priključit će se naknadno.

Hajdukovci će trenirati u Splitu šest dana, a onda putuju u svoju zimsku bazu u turskom Beleku gdje će ostati do 26. siječnja, a odigrat će prijateljske utakmice s Dinamom iz Bukurešta (13. siječnja), Grasshoppera (19. siječnja), Šahtara (22. siječnja), Újpesta (24. siječnja) i Šahtjora (25. siječnja).

Nakon prozivke Hajdukovog trenera, sportski direktor kluba Saša Bjelanović najavio je kako se klub nije odrekao borbe za Europu, koja je postavljena kao cilj kluba pred trenera Sinišu Oreščanina.

- Mi moramo vjerovati u plasman u Europu, to je jedan od imperativa. Momčad je u tri tjedna rada s novim trenerom dobila obrise, nadam se da će se tako i nastaviti, da ćemo podići razinu kvalitete, pogotovo igrača koji su bili u drugom planu, kao i ulasku nekolicine mladih u momčad.

Zbog čega nekih igrača nije bilo na prozivci?

- Jradi je s reprezentacijom Libanona, Hamza i Borja će se priključiti pripremama sutra, dok je Posavec bolestan. Do polaska u Tursku očekujemo da se Lopez i Ismajli oporave, a Beširović će ostati u Splitu, njemu će oporavak potrajati još barem mjesec i pol dana.

U odnosu na prvi dio sezone na koga ne računate?

- Mi imamo neke svoje planove i ideje, vidjet ćemo, tek je počeo prijelazni rok, sve će diktirati tržište, sve ovisi o ponudi i potražnji.

Said je prebačen u B momčad, znači li to da na njega ne računate i kako će se to odraziti na njegovu cijenu na tržištu?

- Said je bio prvi strijelac kluba prošle godine, želimo ostvariti njegov transfer, koji za sada nije blizu, ali radimo na tome. Ne vjerujem da će se to što je u B momčadi odraziti na njegovoj cijeni. Imamo interesa, ništa za sada konkretno i službeno, ponavljam, ne vjerujem da će mu ova situacija naškoditi.

Dosta imena se vrti po medijima kao mogući dolasci. Koliko je u tome istine?

- Takvo je vrijeme, neka imena su provjerena, neka ne, kontaktiramo, skupljamo informacije... Nekad igrači ili manageri plasiraju informacije, što ne znači da su one i točne. Znamo što nam je najpotrebnije, želimo se pojačati na pozicijama stopera i napadača. Sve radimo u koordinaciji s trenerom i stožerom.

Spominju se Nižić i Šimić kao rješenja na mjestu stopera?

- Kao što sam rekao, puno imena se spominje, imamo ideje i razgovore, ali o tome ne bih pričao. Nezahvalno je spominjati imena dok se transfer ne realizira.

Hoćete li prodavati mlade igrače poput Vuškovića, koji nije ni debitirao za A momčad?

- Nije novost da mi zatvaramo budžet prodajom igrača, da nam to omogućava pokrivanje potreba kluba. I ovaj će prijelazni rok ići u tom mjeru. Imamo ciljeve, nastojat ćemo uprihoditi određena sredstva, s tim da je cilj zadržati naše mlade igrače što duže jer su oni bogatstvo kluba.

Do kada želite kompletirati momčad?

- Ove pripreme su specifične, kratke, za mjesec dana je prva utakmica, i u interesu je svima da se momčad što prije definira. Ali to nije lako, u zimu nema previše rješenja, igrači koji su na tržištu nisu uvijek u najboljem stanju. Treba strpljenja...

Hoće li igrači koji su prebačeni u B momčad ići na pripreme u Tursku?

- Ne. Oni ostaju raditi s B momčadi, koju će ubuduće voditi trener Despotović.

Kakva je situacija s Caktašem, jeste pregovarali o smanjenju ugovora i je li i on na prodaju?

- Mi sebi ne može priuštiti da kažemo kako netko nije na prodaju. Svi su na prodaju, ali jedno je koga bi mi željeli prodati, a drugo za koga imamo ponudu. Razmišljamo o svakoj prodaji, gledajući pri tom da ne oslabimo momčad, a da nešto ipak zaradimo. Prije svake odluke treba dobro odvagnuti. Na Miji je bio veliki pritisak, ali zadnjih par utakmica je pokazao da se diže. Cilj trenera je da digne cijelu momčad, a time i vrijednost svakog pojedinaca pa i njega.

Jeste li vi i predsjednik imali prilike porazgovarati s novim NO?

- Nismo još, kratko je vrijeme, na prvoj sjednici u subotu ćemo se bolje upoznati.

Razmišljate li već o idućoj sezoni?

- Ova sezona je tranzicijska, pokušavamo napraviti temelj za sljedeću sezonu, da bi situacija u svlačionici bila što povoljnija.

Je li realno u takvoj situaciji tražiti rezultat od trenera?

- Rezultat u Hajduku mora uvijek biti imperativ.

Što je s igračima kojima istječu ugovori poput Tudora?

- Prerano je o tome govoriti, treba vidjeti kroz zimu hoće li netko otići, a nakon toga ćemo razgovarati i vidjeti kakvi su planovi svakoga ponaosob.