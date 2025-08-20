Obavijesti

Salah ispisao povijest! Po treći put je izabran za najboljeg

Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Morgan Rogers iz Aston Ville osvojio je nagradu za najperspektivnijeg mladog igrača godine nakon probojne sezone u kojoj je ofenzivni veznjak debitirao za Englesku

Zvijezda Liverpoola egipatski nogometaš Mohamed Salah treći je put proglašen igračem godine u izboru Udruge profesionalnih nogometaša (PFA). Salah, koji je zabio 29 golova i upisao 18 asistencija u sezoni u kojoj su Redsi osvojili rekordni 20. naslov Premier lige, postao je prvi nogometaš koji je tri puta osvojio nagradu PFA. Prije ove sezone osvojio ju je u sezonama 2017./18. i 2021./22.

Osim ove nagrade, 33-godišnji Egipćanin je ove godine osvojio je i nagradu Udruge nogometnih pisaca za igrača godine, a proglašen je i najboljim strijelcem i najboljim igračem Premier lige. Morgan Rogers iz Aston Ville osvojio je nagradu za najperspektivnijeg mladog igrača godine nakon probojne sezone u kojoj je ofenzivni veznjak debitirao za Englesku.

U najboljoj momčadi Premier lige za sezonu 2024./25. u izboru PFA osim Salaha izbarani su njegovi suigrači iz Liverpoola Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch i Alexis Mac Allister i Miloš Kerkez, koji je u lipnju došao na Anfield iz Bournemoutha, te trojac Arsenala William Saliba, Gabriel Magalhaes i Declan Rice.

Matz Sels i Chris Wood dobili su priznanja za svoje izvrsne sezone u Nottingham Forestu, dok je napadač Newcastlea Alexander Isak uvršten nakon što je završio drugi iza Salaha u utrci za Zlatnu kopačku.

Španjolka Marion Caldentey iz Arsenala osvojila je nagradu za igračicu godine nakon što je u svojoj prvoj sezoni u Engleskoj zabila 19 golova u svim natjecanjima, od kojih osam u Ligi prvaka.

