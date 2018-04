Salah: Možemo osvojiti LP, a Kane i Aguero lakše zabijaju...

Liverpool je u četvrtfinalu Lige prvaka svladao Manchester City ukupnim rezultatom 5-1, a ždrijeb im je u polufinalu dodijelio Romu, bivši klub njihove najveće zvijezde Mohameda Salaha (25).

U intervjuu za CNN, takozvani 'egipatski kralj' osvrnuo se na ždrijeb polufinala Lige prvaka. Siguran je da njegova momčad može osvojiti LP:

- U polufinalu smo. Uvijek kažem da treba ići korak po korak, ali sad smo u polufinalu. Sve je moguće. Svi koji dođu do polufinala ili četvrtfinala imaju šansu. Mi moramo pobijediti, znam da možemo.

Također se dotaknuo teme osvajanja Zlatne kopačke Premier lige. Istaknuo je kako je njegovim najvećim rivalima u ovoj utrci, Tottenhamovom Harryju Kaneu i Cityjevom Sergiu Agueru, nešto lakše jer igraju kao pravi napadači, a on s krila mora dijeliti asistencije.

Salah će u polufinalu igrati protiv svoje bivše Rome. Sudeći prema njegovim riječima, njegovi bivši suigrači nisu priželjkivali ovakav ždrijeb:

- Odradili su odličan posao. Pobijedili su Barcelonu 3-0, nitko to nije očekivao. Jako sam sretan zbog njih. Javio sam im se da im čestitam i svi su jako sretni, ali rekli su da nisu htjeli u polufinalu igrati protiv Liverpoola.

