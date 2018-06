Salah na Suareza, a CR7 na Hierrovu poljuljanu La Roju Rusi su pomeli travnjak Lužnikija sa Saudijcima i što se jedne utakmice dnevno tiče: to je to, sve do polufinala. Sad ulazimo u divni dvotjedni ritam: svaki dan tri utakmice! Evo što nas čeka drugog dana