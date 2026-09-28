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Salah napustio reprezentaciju. Oglasio se egipatski izbornik

Piše HINA,
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Salah napustio reprezentaciju. Oglasio se egipatski izbornik
Foto: Mohamed Abd El Ghany
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Salah je u remijemu (0-0) protiv Angole zamijenjen sredinom drugog poluvremena, a već je sljedećeg dana napustio reprezentativni kamp

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Izbornik Egipta Hossam Hassan pokušao je smiriti nagađanja o odnosu Mohameda Salaha i reprezentacije, nakon što je njegovo izostavljanje iz sastava za utakmicu kvalifikacija za Afrički kup nacija protiv Južnog Sudana – koja se igra u utorak – potaknulo rasprave u lokalnim medijima. Ta je tema dominirala raspravama u egipatskom taboru otkako su sedmerostruki afrički prvaci odigrali 0-0 s Angolom u prvoj utakmici skupine B. Salah je tada zamijenjen sredinom drugog poluvremena, a već je sljedećeg dana napustio reprezentativni kamp.

Nagađanja su se intenzivirala nakon što je Hassan izjavio da je do zamjene došlo iz "tehničkih razloga", unatoč Salahovoj odličnoj formi otkako je iz Liverpoola prešao u turski Trabzonspor. Lokalni mediji povezali su ovu kontroverzu i s nekim Hassanovim ranijim izjavama o iskusnim igračima, uključujući vratara Mohameda El Shenawyja za kojeg je rekao da je "u jednom trenutku bio gotov", što je potaknulo pitanja o ozračju unutar momčadi.

African Cup of Nations - Qualification - Group B - Egypt v Angola
Foto: Mohamed Abd El Ghany

Ipak, Hassan je uoči puta u Jubu zauzeo pomirljiv stav, naglasivši Salahovu važnost za planove egipatske reprezentacije.

- Poštujem sve igrače, a posebno Mohameda Salaha. On je važan i utjecajan igrač, jedan od ključnih stupova momčadi, sjajan igrač i nezamjenjiv član sastava, kao i jedan od najboljih igrača na svijetu - rekao je novinarima. Izbornik je objasnio da je izostanak 34-godišnjeg Salaha protiv Južnog Sudana dogovoren još prije utakmice s Angolom zbog zabrinutosti oko umjetne podloge na terenu.

- Odlučili smo poštedjeti Salaha zbog umjetne trave. Razgovarao je sa mnom o tome prije utakmice s Angolom i dogovorili smo se. Salah nam je potreban u nadolazećim utakmicama. Dobrobit svakog igrača moj je glavni prioritet i imam veliko povjerenje u sve igrače - rekao je Hassan.  Egipat traži svoju prvu pobjedu u kvalifikacijskom ciklusu u nastojanju da se plasira na završni turnir Afričkog kupa nacija 2027. godine, čiji će domaćini biti Kenija, Uganda i Tanzanija.

African Cup of Nations - Qualification - Group B - Egypt v Angola
Foto: Mohamed Abd El Ghany

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