Salah: Niste glasali za mene? OK, brišem Egipat s Twittera

Iako su prognoze išle u smjeru Virgila van Dijka, Lionel Messi osvojio je FIFA-inu nagradu The Best za najboljeg svjetskog nogometaša za 2019. godinu. Otkako je FIFA uvela ovu nagradu, argentinski je čarobnjak do ponedjeljka nikad nije osvojio.

U skraćenoj konkurenciji bio je još i Cristiano Ronaldo, dok je na četvrtom mjestu ostao Mohamed Salah. Egipćanin je s Liverpoolom osvojio Ligu prvaka, ali individualno nije imao sezonu na razini one prethodne kada je radio čuda na terenu.

Uglavnom, FIFA je nakon dodjele otkrila tko je kome dao glas, a oni egipatskog izbornika Hossama El-Badryja i kapetana Ahmeda Elmohamadyja nisu, iznenađujuće, bili ni pripisani.

- Što god napravili kako bih manje volio Egipat, ne vrijedi im - oglasio se na Twitteru Liverpoolov napadač i usput pobrisao sve objave s Egiptom kao subjektom nakon tog saznanja.

Mohamed Salah has deleted from his profile description that he plays for Egypt. Presumably after the Media representative for Egypt had Mane and Ronaldo ahead of him in his voting picks and neither Egypt coach or captain recorded a vote at all.



Will the Egyptian retire? pic.twitter.com/ySb4XDdylV