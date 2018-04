Salah u čudu: Kaneu upisan gol koji je prvo priznat Eriksenu

Proteklog vikenda odigrana je utakmica engleskog nogometnog prvenstva između Stokea i Tottenhama. Pijetlovi su ostvarili pobjedu 2-1, ali se poslije utakmice više pričalo o tome tko je zabio drugi gol za Tottenham nego o rezultatu.

U 63. minuti utakmice Eriksen je izveo slobodni udarac nakon kojeg je lopta završila u mreži. Harry Kane je proslavio gol kao da ga je on zabio, u što je još uvijek siguran.

Iako je engleski nogometni savez gol prvo upisao Eriksenu, ipak su se predomislili i gol dodijelili Harryju Kaneu koji se žalio savezu rekavši kako je on dirao loptu i da je gol njegov.

Savez se na ovu odluku odlučio nakon što su u obzir uzeli izjavu napadača Tottenhama te detaljno pregledali snimke.

- Kunem se životom svoje kćerke da sam dodirnuo loptu, ali ja tu ništa ne mogu učiniti. Ako iz saveza odluče da gol upišu meni, upisat će ga meni - rekao je sjajni napadač Tottenhama.

Nakon što je gol upisan Kaneu, na Twitteru se oglasio vodeći strijelac prvenstva Salah koji ne može vjerovati da je taj gol uistinu pripao Kaneu koji sada zaostaje samo četiri gola za sjajnim Egipćaninom.

- Wooooooow zar stvarno? - napisao je Salah nakon ove, krajnje kontroverzne odluke.

Wooooooow really ? — Mohamed Salah (@22mosalah) 11. travnja 2018.

Osim Salaha, svoje iznenađenje nisu krili niti ostali bivši i sadašnji igrači pa je tako Alan Shearer sarkastično komentirao takvu odluku saveza.

- Zanima me hoće li i meni upisati devet golova koje sam zabio, ali mi nikad nisu upisani??

I wonder if they will give me the other 9 I also scored but were not given!!??🤣🤣 #269 #appeal https://t.co/xi2QW0bOeK — Alan Shearer (@alanshearer) 11. travnja 2018.

Mandzukic goal now being given to Harry Kane. — Gary Lineker (@GaryLineker) 11. travnja 2018.

Our second goal at @TranmereRovers last night has now been awarded to Harry Kane. https://t.co/4mAUfiYgPU — Gateshead FC (@GatesheadFC) 11. travnja 2018.

BREAKING: FIFA have decided to award Maradona's "hand of God" goal to Harry Kane after Kane claimed the ball touched him. — Khal•Kenshin (@la_OK3) 11. travnja 2018.

U obranu engleskog reprezentativca stao je i trener Tottenhama Pochettino rekavši kako je Kane iskren i da nikad ne bi lagao u takvoj situaciji.

- Ne razumijem zašto ljudi rade toliku "frku" oko toga. Poslije utakmice nitko od igrača nije pričao o tome. Kane je rekao kako je dodirnuo loptu ramenom i to je to. On je vrlo iskren i ne bi lagao u ovakvoj situaciji. Mene ne zanima tko zabija golove, zanima me samo pobjeda.