Obavijesti

Galerija

Komentari 16
VELIKA GALERIJA

ŠAMARČINA USRED ZAGREBA Pogledajte dinamovce nakon novog poraza i slavlje NEC-a

DINAMO - NEC NIJMEGEN 2-4 Umjesto pobjede kojom bi si trasirali put do proljeća u Europi, "modri" su potonuli protiv 12. sastava nizozemske lige. Obrana je odigrala katastrofalno. Pogledajte reakcije s Maksimira
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Susret 3. kola Europske lige između Dinama i NEC-a
Foto Josip Regovic/PIXSELL
1/131
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Komentari 16

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026