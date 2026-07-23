Obavijesti

Sport

Komentari 0
POZITIVNI SKOK

Samo dvojici Hrvata je narasla cijena nakon SP-a! Evo kome...

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Samo dvojici Hrvata je narasla cijena nakon SP-a! Evo kome...
SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Transfermarkt je digao cijene; Baturina i Sučić skočili na 45 milijuna eura, a Gvardiol i dalje drži vrh među Hrvatima

Admiral

Popularni i ugledni Transfermarkt ažurirao je vrijednosti igrača. Na samome vrhu liste su Lamine Yamal i Erling Haaland; svaki od njih trenutačno vrijedi 220 milijuna eura. Od hrvatskih igrača, samo dvojici je porasla cijena. Riječ je o Martinu Baturini i Petri Sučiću

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Martin Baturina nakon utakmice VIDEO
Martin Baturina nakon utakmice | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Martin Baturina doživio je veći skok tržišne vrijednosti nakon posljednjeg ažuriranja u odnosu na Sučića. Hrvatski veznjak, koji je krajem svibnja bio procijenjen na 30 milijuna eura, sada vrijedi čak 45 milijuna eura. Isti iznos dosegnuo je i Interov veznjak, kojemu je vrijednost porasla za dodatnih pet milijuna eura u odnosu na prethodnu procjenu.

SP 2026 Philadelphia: Zagrijavanje nogometaša Hrvatske i Gane uoči početka utakmice
SP 2026 Philadelphia: Zagrijavanje nogometaša Hrvatske i Gane uoči početka utakmice | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Njihov rast cijene nije iznenađenje nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, gdje su prema mišljenju brojnih pratitelja hrvatske reprezentacije bili među najboljim pojedincima momčadi. Baturina je posebno privukao pažnju spektakularnim pogotkom u utakmici protiv Engleske, dok je Sučić trag ostavio asistencijom za taj pogodak, ali i vlastitim golom u pobjedi protiv Gane.

U hrvatskim redovima i dalje je najvrjedniji Joško Gvardiol; branič Manchester Cityja vrijedi 70 milijuna eura. Najmanju vrijednost ima Ivan Perišić; on prema procjeni Transfermarkta vrijedi 1,2 milijuna eura. 

SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva
SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Saudijci žele dovesti Zlatnu loptu iz 2025., Casemiro će igrati s Messijem
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Saudijci žele dovesti Zlatnu loptu iz 2025., Casemiro će igrati s Messijem

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Što su tetovirali 'vatreni'?
LJUBITELJI TINTE

FOTO Što su tetovirali 'vatreni'?

Mnogi nogometaši svoja tijela ukrašavaju tetovažama, a iznimka nisu ni hrvatski reprezentativci. Najvećeg ljubitelja tetovaža Marcela Brozovića više nema pa je sada tu titulu preuzeo Dominik Kotarski
FOTO Edin Džeko na luksuznom odmoru na Pelješcu. U tom je kraju stvorio poslovno carstvo
PUNI BATERIJE

FOTO Edin Džeko na luksuznom odmoru na Pelješcu. U tom je kraju stvorio poslovno carstvo

Edin Džeko sa suprugom Amrom ljetuje u jednom resortu u Orebiću na Pelješcu. Njegova ljubav prema jugu Hrvatske nije novost, tamo posjeduje i vilu i restoran

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026