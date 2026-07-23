Samo dvojici Hrvata je narasla cijena nakon SP-a! Evo kome...

Popularni i ugledni Transfermarkt ažurirao je vrijednosti igrača. Na samome vrhu liste su Lamine Yamal i Erling Haaland; svaki od njih trenutačno vrijedi 220 milijuna eura. Od hrvatskih igrača, samo dvojici je porasla cijena. Riječ je o Martinu Baturini i Petri Sučiću.

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Pokretanje videa... VIDEO Martin Baturina nakon utakmice | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Martin Baturina doživio je veći skok tržišne vrijednosti nakon posljednjeg ažuriranja u odnosu na Sučića. Hrvatski veznjak, koji je krajem svibnja bio procijenjen na 30 milijuna eura, sada vrijedi čak 45 milijuna eura. Isti iznos dosegnuo je i Interov veznjak, kojemu je vrijednost porasla za dodatnih pet milijuna eura u odnosu na prethodnu procjenu.

SP 2026 Philadelphia: Zagrijavanje nogometaša Hrvatske i Gane uoči početka utakmice | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Njihov rast cijene nije iznenađenje nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, gdje su prema mišljenju brojnih pratitelja hrvatske reprezentacije bili među najboljim pojedincima momčadi. Baturina je posebno privukao pažnju spektakularnim pogotkom u utakmici protiv Engleske, dok je Sučić trag ostavio asistencijom za taj pogodak, ali i vlastitim golom u pobjedi protiv Gane.

U hrvatskim redovima i dalje je najvrjedniji Joško Gvardiol; branič Manchester Cityja vrijedi 70 milijuna eura. Najmanju vrijednost ima Ivan Perišić; on prema procjeni Transfermarkta vrijedi 1,2 milijuna eura.