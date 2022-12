'Samo jedan čovjek vjerovao je Petkoviću. Da bi pronašao sebe, vratio se u svoju Hrvatsku'

Nitko se neće sjećati pogotka Neymara kojim se izjednačio s Peleom protiv Hrvatske. Neutješni su oni koji su se do 116. minute veselili polufinalu s Argentinom. Oni koji su bez trijumfa na Svjetskom prvenstvu od 2002. osjetili da se prokletstvu bliži kraj, toliko da su se pitali kako rasporediti šest zvijezda iznad grba, piše Gazzetta dello Sport u članku u kojem se dotaknula Brune Petkovića i njegova puta u talijanskom nogometu sve do gola na Mundijalu kojim je šokirao Brazilce na samom kraju produžetaka.

- Oni koji ne znaju tko je Bruno Petković, napunit će 28 godina u rujnu, a "život" je proveo gore-dolje u Italiji. Sakupio je 56 nastupa u Serie B, 15 u Serie C, a u Serie A nije zabio niti jedan gol. Tužan životopis. Ali zabio je tih 1-1 s četiri minute do kraja. Odapeo je lijevom nogom, a loptu je kobno skrenuo Marquinhos što je dovelo do penala... Sve ovo nosi njegovo ime - piše tiražni talijanski list.

"Euro 2020, kakva katastrofa"

- Zabio je šest golova u svojih prvih deset poziva u reprezentaciji, ritam dostojan najboljeg broja 9. Čarolija koja, međutim, blijedi kada stvari postanu teške. Euro 2020. bio je katastrofa, a hrvatski je put prekinut već u osmini finala. Dalić ga je opominjao, ozljeda ga je udaljila iz reprezentacije - piše Gazzetta.

Blagoslov Sersea Cosmija

- Serse je imao jake napadače, čak i Milita u Genoi. Ali u njegovim očima nitko nije bio kao Petković, koji više nego itko drugi uspijeva promijeniti lice momčadi: "Samo ga treba maziti" - reći će Cosmi.

Nije uspio Donadoni, koji ga je dočekao u Bologni. U 21 nastupu dao je nula golova. Ni Verona nije uspjela i s njim je ispala iz lige.

- Kako bi pronašao sebe, Bruno se vratio na polazište, u svoju Hrvatsku - zaključuje Gazzetta.

