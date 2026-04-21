Samo jedan susret ove sezone HNL-a imao je manje gledatelja od Lokomotive i Slavena

Piše Domagoj Vugrinović,
Lokomotiva i Slaven Belupo sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ako pogledamo pet utakmica s najmanjom posjetom ove sezone, u svima je upravo Lokomotiva bila domaćin

Prvi put ove godine igrali su redovno kolo HNL-a sredinom tjedna, a otvorio ga je susret Lokomotive i Slavena. U konačnici domaćin se vratio nakon zaostatka i preokretom slavio 2-1, pred, kako je komentator MAXSporta rekao Ivan Ljubić, stotinjak gledatelja.

Na stranicu HNS-a stigao je i službeni zapisnik, koji potvrđuje da je danas na Maksimiru, na radni dan u terminu od 16 sati, utakmicu gledalo 157 gledatelja. I ono najbizarnije - to čak nije ni utakmica s najmanjom posjetom ove sezone.

Tu neslavnu titulu nosi također jedan susret u kojem je Lokomotiva bila domaćin, a riječ je o utakmici s Goricom 6. veljače ove godine. Lokomotiva je tada slavila uvjerljivih 3-0 golovima Stojakovića, Pajača i Boškovića.

Ako pogledamo pet utakmica s najmanjom posjetom ove sezone, u svima je upravo Lokomotiva bila domaćin:

06.02.2026., stadion Maksimir, Lokomotiva – Gorica 3-0 (120 gledatelja)
21.04.2026., stadion Maksimir, Lokomotiva – Slaven 2-1 (157 gledatelja)
24.01.2026., stadion Maksimir, Lokomotiva – Vukovar 1991 2-1 (200 gledatelja)
11.04.2026., stadion Maksimir, Lokomotiva – Istra 2-0 (240 gledatelja)
20.09.2025., stadion Maksimir, Lokomotiva – Varaždin 1-0 (304 gledatelja)

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Može joj biti sin! Kečerica (42) zavela 20 godina mlađeg: 'Dugo me nitko nije ni taknuo'
I ON JE SPORTSKA ZVIJEZDA

FOTO Može joj biti sin! Kečerica (42) zavela 20 godina mlađeg: 'Dugo me nitko nije ni taknuo'

Nikki Bella (42) i Cooper DeJean (22) potvrdili romansu! Iskra među njima, ali bez žurbe. Nikki sretna i slobodna, uživa u životu bez pravila i kaže: "Nazivaju me d*oljom i to je smiješno"
FOTO NFL milijarder i 42 godine mlađa plavuša: Jedna je fotka pokrenula kaos, a istina šokira sve
AVANTURA S TRIBINE

FOTO NFL milijarder i 42 godine mlađa plavuša: Jedna je fotka pokrenula kaos, a istina šokira sve

Vlasnik Las Vegas Raidersa Mark Davis i plesačica Hayden Hopkins u središtu skandala! Lažne glasine o trudnoći uzdrmale internet. Hopkins razotkrila istinu, a popularni voditelj morao joj se ispričati u emisiji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026