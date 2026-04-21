Samo jedan susret ove sezone HNL-a imao je manje gledatelja od Lokomotive i Slavena

Prvi put ove godine igrali su redovno kolo HNL-a sredinom tjedna, a otvorio ga je susret Lokomotive i Slavena. U konačnici domaćin se vratio nakon zaostatka i preokretom slavio 2-1, pred, kako je komentator MAXSporta rekao Ivan Ljubić, stotinjak gledatelja.

Na stranicu HNS-a stigao je i službeni zapisnik, koji potvrđuje da je danas na Maksimiru, na radni dan u terminu od 16 sati, utakmicu gledalo 157 gledatelja. I ono najbizarnije - to čak nije ni utakmica s najmanjom posjetom ove sezone.

Tu neslavnu titulu nosi također jedan susret u kojem je Lokomotiva bila domaćin, a riječ je o utakmici s Goricom 6. veljače ove godine. Lokomotiva je tada slavila uvjerljivih 3-0 golovima Stojakovića, Pajača i Boškovića.

Ako pogledamo pet utakmica s najmanjom posjetom ove sezone, u svima je upravo Lokomotiva bila domaćin:

06.02.2026., stadion Maksimir, Lokomotiva – Gorica 3-0 (120 gledatelja)

21.04.2026., stadion Maksimir, Lokomotiva – Slaven 2-1 (157 gledatelja)

24.01.2026., stadion Maksimir, Lokomotiva – Vukovar 1991 2-1 (200 gledatelja)

11.04.2026., stadion Maksimir, Lokomotiva – Istra 2-0 (240 gledatelja)

20.09.2025., stadion Maksimir, Lokomotiva – Varaždin 1-0 (304 gledatelja)