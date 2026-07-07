Obavijesti

Sport

Komentari 0
NIJE BRILJIRAO

Samo on, nitko drugi: Ronaldo postavio neželjeni rekord SP-a

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Samo on, nitko drugi: Ronaldo postavio neželjeni rekord SP-a
Foto: Maria Lysaker/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Tužno je ovako napustiti Svjetsko prvenstvo. Kao što sam govorio i uoči utakmice, dao sam sve, odlazim čiste savjesti. To je život nogometaša, morate ići dalje, rekao je nakon poraza

Admiral

Još je jedno Svjetsko prvenstvo završilo u suzama za Cristiana Ronalda (41). Portugalski velemajstor uplakan je odšetao s travnjaka AT&T stadiona u Dallasu, na kojem je ranije igrala i Hrvatska protiv Engleske, a još je ranije Ronaldo potvrdio kako će mu ovaj Mundijal biti i posljednji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Trump o skandalu VIDEO
Trump o skandalu | Video: 24sata/Reuters

Poznata statističika stranica OptaJoe objavila je poražavajuću statistiku koja dočarava Ronaldov nastup na Svjetskom prvenstvu. Naime, Cristiano je psotavio rekord po broju udaraca na gol na jednom izdanju SP-a bez ijedne stvorene šanse za suigrače. Barem otkako Opta bilježi tu statistiku od 1966. godine.

POGLEDAJTE FOTO Emotivni Ronaldo pustio suze nakon ispadanja sa SP-a. Znači li ovaj izraz lica oproštaj?
FOTO Emotivni Ronaldo pustio suze nakon ispadanja sa SP-a. Znači li ovaj izraz lica oproštaj?

Opta kaže kako je Ronaldo upalio čak 17 udaraca prema golu protivnika na ovom turniru. Ovim je nadmašio dosadašnji rekord koji je držao Meksikanac Alberto Garcia Aspe s 15 udaraca iz 1998. godine. Na ljestvici su se iza njih našli Poljak Jerzy Gorgon s 13 udaraca iz 1974., Južnoafrikanac Katlego Mphela (2010.) i Rus Denis Čerišev (2018.).

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Portugal v Spain
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Nakon utakmice, Ronaldo je dao izjavu u prepoznatljivom tonu.

- Tužno je ovako napustiti Svjetsko prvenstvo. Kao što sam govorio i uoči utakmice, dao sam sve, odlazim čiste savjesti. To je život nogometaša, morate ići dalje. Ovo je bilo moje posljednje Svjetsko prvenstvo, da. Ali vrijeme je da mislim o drugim stvarima, da budem s obitelji i ne govorim neke stvari vruće glave - rekao je i opet iskoristio priliku kako bi uzdignuo samog sebe.

IDE DOMA Ronaldo: Tužno je ovako otići. Ne želim nešto izgovoriti vruć
Ronaldo: Tužno je ovako otići. Ne želim nešto izgovoriti vruć

- Probudit ću se isti kao i danas, čiste savjesti. Dao sam sve i osvojio tri trofeja s Portugalom. Onaj iz 2016. (Euro) važan je baš kao i Svjetsko prvenstvo - zaključio je Cristiano, koji u vitrinama ima i dva izdanja Lige nacija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Osijek zadržao jednog od najzaslužnijih igrača koji ih je spasio od ispadanja
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Osijek zadržao jednog od najzaslužnijih igrača koji ih je spasio od ispadanja

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Vatrena Bugarka ne želi ispustiti ni centa. Schweini i Ana u dvostrukoj borbi za mlijune
RASPAD SPORTSKOG PARA

FOTO Vatrena Bugarka ne želi ispustiti ni centa. Schweini i Ana u dvostrukoj borbi za mlijune

Bastiana Schweinsteigera lani su uhvatili u razmjenjivanju nježnosti s novom partnericom Silvom Kapitanovom tijekom odmora u Grčkoj. Brakorazvodni postupak još traje, i to u Njemačkoj i Španjolskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026