Samo on, nitko drugi: Ronaldo postavio neželjeni rekord SP-a

Još je jedno Svjetsko prvenstvo završilo u suzama za Cristiana Ronalda (41). Portugalski velemajstor uplakan je odšetao s travnjaka AT&T stadiona u Dallasu, na kojem je ranije igrala i Hrvatska protiv Engleske, a još je ranije Ronaldo potvrdio kako će mu ovaj Mundijal biti i posljednji.

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Poznata statističika stranica OptaJoe objavila je poražavajuću statistiku koja dočarava Ronaldov nastup na Svjetskom prvenstvu. Naime, Cristiano je psotavio rekord po broju udaraca na gol na jednom izdanju SP-a bez ijedne stvorene šanse za suigrače. Barem otkako Opta bilježi tu statistiku od 1966. godine.

Opta kaže kako je Ronaldo upalio čak 17 udaraca prema golu protivnika na ovom turniru. Ovim je nadmašio dosadašnji rekord koji je držao Meksikanac Alberto Garcia Aspe s 15 udaraca iz 1998. godine. Na ljestvici su se iza njih našli Poljak Jerzy Gorgon s 13 udaraca iz 1974., Južnoafrikanac Katlego Mphela (2010.) i Rus Denis Čerišev (2018.).

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Nakon utakmice, Ronaldo je dao izjavu u prepoznatljivom tonu.

- Tužno je ovako napustiti Svjetsko prvenstvo. Kao što sam govorio i uoči utakmice, dao sam sve, odlazim čiste savjesti. To je život nogometaša, morate ići dalje. Ovo je bilo moje posljednje Svjetsko prvenstvo, da. Ali vrijeme je da mislim o drugim stvarima, da budem s obitelji i ne govorim neke stvari vruće glave - rekao je i opet iskoristio priliku kako bi uzdignuo samog sebe.

- Probudit ću se isti kao i danas, čiste savjesti. Dao sam sve i osvojio tri trofeja s Portugalom. Onaj iz 2016. (Euro) važan je baš kao i Svjetsko prvenstvo - zaključio je Cristiano, koji u vitrinama ima i dva izdanja Lige nacija.