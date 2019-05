Samo se srušio: Na terenu je sudac umro od srčanog udara

Na 4150 metara nadmorske visine na utakmici bolivijske lige srušio se sudac Victor Hugo Hurtado (32) . U 47. minuti utakmice srušio se na teren, a doktori Always Readyja odmah su utrčali na teren i krenuli mu pomagati. Prebačen je u kola hitne pomoći u kojima je umro na putu prema bolnici.

Iako je medicinska služba odmah reagirala, mladom sucu nije bilo spasa. Tek što je počelo drugo poluvrijeme, Hurtado se srušio i još bio živ na terenu, ali je od posljedica srčanog udara umro u kolima hitne pomoći na putu prema bolnici.

U tom je trenutku rezultat utakmice između Always Readyja i Oriente Petrolera bio 0-0, a nakon prekida četvrti sudac Julio Fernando Gutiérrez odsudio je utakmicu do kraja. Domaći su do kraja pobijedili s velikih 5-0.