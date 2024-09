Samovojska: Dinamo u obrani ima samo strance. A Kovač je rekao da ne dolazi u obzir...

Tanka je linija između junaka i tragičara, a to je na svojoj koži osjetio Sergej Jakirović. Prije nekoliko mjeseci s Dinamom je osvojio dvostruku krunu pa prije tri tjedna ušao u Ligu prvaka. Idila je vladala oko kluba, 'modri' su mljeli u HNL-u i mnogi su bili dojma kao da će već do Božića otići na veliku prednost. No, sve se raspalo u samo tri utakmice. Prvo je Dinamo remizirao kod Rijeke pa izgubio od Hajduka na Maksimiru, što je posebno potreslo igrače.

U takvom stanju otišli su kod Bayerna koji im je pokazao što znači nogomet s druge planete. Njemački velikan utrpao je devet komada i već tada bilo je jasno da će to Jakirović teško preživjeti. U četvrtak su ga čelnici smijenili i dali se u potragu za novim trenerom. Kandidata je puno, kuloarima kolaju Niko Kovač, Nenad Bjelica, Željko Sopić, ali još nije poznato tko će ga naslijediti. Kratkoročno će to biti njegov dosadašnji pomoćnik Sandro Perković.

Jakirovićeva smjena bila je glavna tema u HRT-ovoj emisiji uoči Lige prvaka.

- Nisam pobornik smjena, bez obzira na posljednje tri utakmice. Mislim da je dosta dobrih stvari napravio prošle sezone, ali, nažalost, takav je nogomet. Igrači i treneri se pamte po posljednjoj utakmici. Igrali su s "krivom" ekipom u prvom kolu, Nijemci jednostavno melju i gaze do kraja. Igrali su prvu utakmicu na svom stadionu, imali su lošu sezonu i na kraju su demolirali Dinamo. Prevelika razlika u kvaliteti i Dinamo nije mogao proći lošije, obrana je bila loša, na kraju mi je žao prijatelja, igrali smo zajedno, ali pronaći će on drugi posao. Očekivano, s obzirom da se radi o Dinamu - rekao je Vedran Ješe, a na istu temu nadovezao se Anton Samovojska.

- Nije me to iznenadilo, još prošle sezone, bilo je na rubu hoće li ostati ili će ga smijeniti. Ipak, izvukao se i napravio fenomenalan rezultat. Nije problem u 9:2, nevolja je u tome što Dinamo igra, ova utakmica, igra obrane je bila nezamisliva, nikad nisam vidio takav kaos, to je bilo strašno. Najviše me boli, Dinamo je u fazi obrane igrao 5-3-2, a u zadnjoj liniji su bili svi stranci. Niti jedan igrač nije bio iz Dinamove škole ili druge hrvatske, ispalo je da nisu pogođena pojačanja - smatra Samovojska.

Osvrnuo se i na moguća trenerska rješenja.

- Zanimljiva su ta imena, Niko Kovač je rekao da ne dolazi u obzir, to je razumljivo, imao je četiri milijuna eura plaće u Wolfsburgu, spominju se Bišćan, Bjelica, Sopić... Zanimljiva su to imena, ali Dinamu treba trener koji će donijeti preokret, pravi vatrogasac. Dinamo mora igrati aktivnije - zaključio je Samovojska.