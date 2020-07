San o Ligi prvaka ipak je gotov: Hoće li Brbić ispuniti obećanje?

Predsjednik Hajduka decidirano je rekao kako odlazi iz Hajduka ako klub ne dohvati drugo mjesto i Ligu prvaka, a za to mu više ne igra ni teorija. Ni treće mjesto neće mu ništa značiti ako Osijek bude ispred

<p>Držim do svoje riječi i kao čovjek koji cijeli život radi u biznisu svjestan sam odgovornosti ukupnog rezultata organizacije kojoj sam na čelu, rekao je predsjednik Hajduka <strong>Marin Brbić</strong> usred korona-pauze u HNL-u u ožujku na temu obećanja o odlasku, u slučaju da <strong>Hajduk</strong> ne osvoji drugo mjesto, koje je dao još prošle godine nakon blamaže protiv Gzire i otkaza <strong>Siniši Oreščaninu</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zagrijavanje Hajduka na Maksimiru</strong></p><p>Pa na izravno pitanje kolege s <a href="https://dalmatinskiportal.hr/sport/intervju-marin-brbic-otvoreno-o-tudoru--hns-u--nejasmicu--gojunu-i-sto-ce-napraviti-ako-hajduk-ne-osvoji-drugo-mjesto/60425" target="_blank">Dalmatinskog portala</a> odlazi li ili ostaje u slučaju da ne osvoji drugo mjesto, jasno poručio:</p><p>- Otići ću s predsjedničke funkcije sasvim sigurno!</p><p>A taj se scenarij, na žalost po navijače Hajduka, i dogodio unatoč pobjedi Splićana protiv <strong>Dinama</strong> u najvećem hrvatskom derbiju u Maksimiru (3-2). "Bili" su dva kola prije kraja peti, s pet bodova zaostatka za drugim Osijekom koji drži poziciju koja će mu donijeti toliko opjevane kvalifikacije za Ligu prvaka.</p><p>I čak i da Hajduk pobijedi <strong>Rijeku</strong> i <strong>Inter</strong> u zadnje dvije utakmice, neće moći do broja dva. Jer Osijek u posljednjem kolu igra protiv izravnog konkurenta za broj 2, Lokomotive, i Hajdukov je problem što će tu nekome morati ići bodovi. A Osijek ima i bolji međusobni omjer od Hajduka.</p><p>Štoviše, čak i da Osijek izgubi od <strong>Varaždina</strong>, a Lokomotiva remizira s <strong>Goricom</strong> u idućem kolu, pa Osijek i Lokomotiva remiziraju, a Hajduk pobijedi u preostale dvije utakmice i nastane krug triju momčadi sa 63 boda, Hajduk će tu izvisiti.</p><p>Pravilnik kaže da se u tom slučaju gleda međusobni omjer momčadi u pitanju, a Hajduk u tom krugu sad ima 11 bodova, Osijek 12 i bez utakmice s Lokomotivom u zadnjem kolu, a lokosi su na sedam.</p><p>Dakle, Hajduk ni matematički ne može do drugog pretkola Lige prvaka i jedino za što još igra jest treće mjesto. A pitanje je hoće li mu ono donijeti beneficije u Europi i preskakanje drugog pretkola Europske lige. Jer prednost tu ima Kup.</p><p>Hajduk ne može prestići Osijek na drugom mjestu, ali moći će na trećem ako Splićani dobiju obje svoje utakmice, a Osječani izgube svoje. Onda bi Lokomotiva išla u Ligu prvaka, a Hajduk bio treći i navijao bi da lokosi osvoje i Kup protiv <strong>Rijeke</strong> jer bi tako prepustili mjesto u višoj fazi kvalifikacija upravo Splićanima. U suprotnom će u tu fazu Rijeka, čak i da završi peta.</p><p>Ne računamo li Kup, četvrto i peto mjesto nemaju razlike u smislu uključivanja u kvalifikacije Europske lige. Nitko neće u prvo pretkolo koje se igra 27. kolovoza, već najranije u drugo, nakon reprezentativne stanke, 17. rujna. Prvak Dinamo starta od drugog pretkola Lige prvaka u dijelu za prvake (<em>champions path</em>), a doprvak od drugog pretkola za neprvake (<em>league path</em>).</p><p>Hajdukova europska sezona ovaj put sigurno neće završiti prije Velike Gospe, kao što je znao biti slučaj, već će potrajati barem do rujna, ali sasvim je izgledno da će doći do promjena na kormilu. Ili će netko pogaziti riječ.</p>