Sanchez će osvježiti Rijeku dok će Garcia zamijeniti šestoricu sa zadnjeg derbija na Rujevici...

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 3 min
Sanchez će osvježiti Rijeku dok će Garcia zamijeniti šestoricu sa zadnjeg derbija na Rujevici...
Split: Hajduk i Rijeka sastali su se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Rijeka je u zadnjem ogledu deklasirala Hajduk 5-0, a apsurd je da je u toj utakmici Hajduk imao 69% posjeda lopte, trostruko više dodavanja te da su napravili svega sedam prekršaja. Garcia nešto mora mijenjati...

"Svaka utakmica se mora igrati kao da ti je zadnja u životu, ali motiva ne smije biti ni previše, ni premalo. Ako ga je previše onda je momčad u neredu, ako ga je premalo onda te suparnik izdominira i ubije. Moraš biti u pravom momentu i balansu, s ciljem i planom..." kazao je Gonzalo Garcia uz najavi jadranskog derbija. 

