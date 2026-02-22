Sanchez će osvježiti Rijeku dok će Garcia zamijeniti šestoricu sa zadnjeg derbija na Rujevici...

"Svaka utakmica se mora igrati kao da ti je zadnja u životu, ali motiva ne smije biti ni previše, ni premalo. Ako ga je previše onda je momčad u neredu, ako ga je premalo onda te suparnik izdominira i ubije. Moraš biti u pravom momentu i balansu, s ciljem i planom..." kazao je Gonzalo Garcia uz najavi jadranskog derbija.

