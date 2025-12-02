Sanchez najavio Kup: Čeka nas težak travnjak, pripremamo se isto kao i za europske utakmice

Rijeka će nakon remija s Lokomotivom u HNL-u igrati osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa. Protivnik im je prvoplasirana momčad Druge NL, Mladost Ždralovi, a utakmica se igra u srijedu s početkom u 13 sati. Susret je najavio trener Rijeke, Victor Sanchez, koji je u uvodu zaključio da je Kup zanimljivo natjecanje te da nema prostora za pogrešku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:11 Rijeka - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Komentirao je pripremu utakmice i protivnika.

- Bilo kakvo podcjenjivanje protivnika uvijek je velika prijetnja. Izazov je igrati na protivničkom terenu gdje ćemo naići na težak travnjak što smo vidjeli kroz analizu utakmica. To nas tjera da ovu utakmicu shvatimo više nego ozbiljno. Tako joj i pristupamo. Pripremit ćemo utakmicu s istim intenzitetom i istim fokusom kao da igramo u europskom natjecanju, jer imam iskustva i kao igrač i kao trener koliko su ove utakmice teške. Uvjeti terena smanjuju razlike između momčadi - rekao je Sanchez pa dodao:

- Igraju direktnim stilom kako bi stvorili što više situacija u protivničkom kaznenom prostoru. Oni će se vjerojatno braniti u niskom bloku, kompaktno. Očekujemo da će nam prepustiti posjed i čekati naše pogreške kako bi ušli u tranziciju, snažni u duelima i agresivni. Tipično, bit će visoko motivirani protiv momčadi iz prve lige i moramo biti spremni na to.

Rijeka, koja je i branitelj trofeja u Kupu, velik je favorit u ovom srazu. U HNL-u Rijeka igra toplo-hladno te ponovo nije uspjela spojiti dvije pobjede u prvenstvu, ali bi protiv Mladosti trebala proći neokrznuto. Ostaje i za vidjeti hoće li Sanchez odmarati neke igrače. Za vikend će ijeka igrati protiv Vukovara.