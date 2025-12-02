Obavijesti

Sport

Komentari 0
TRENER RIJEKE

Sanchez najavio Kup: Čeka nas težak travnjak, pripremamo se isto kao i za europske utakmice

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Sanchez najavio Kup: Čeka nas težak travnjak, pripremamo se isto kao i za europske utakmice
Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Tipično, bit će visoko motivirani protiv momčadi iz prve lige i moramo biti spremni na to, rekao je trener Rijeke u najavi osmine finala Kupa gdje Rijeka ide u goste momčadi Mladost Ždralovi

Rijeka će nakon remija s Lokomotivom u HNL-u igrati osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa. Protivnik im je prvoplasirana momčad Druge NL, Mladost Ždralovi, a utakmica se igra u srijedu s početkom u 13 sati. Susret je najavio trener Rijeke, Victor Sanchez, koji je u uvodu zaključio da je Kup zanimljivo natjecanje te da nema prostora za pogrešku. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Rijeka - Lokomotiva 02:11
Rijeka - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Komentirao je pripremu utakmice i protivnika.

- Bilo kakvo podcjenjivanje protivnika uvijek je velika prijetnja. Izazov je igrati na protivničkom terenu gdje ćemo naići na težak travnjak što smo vidjeli kroz analizu utakmica. To nas tjera da ovu utakmicu shvatimo više nego ozbiljno. Tako joj i pristupamo. Pripremit ćemo utakmicu s istim intenzitetom i istim fokusom kao da igramo u europskom natjecanju, jer imam iskustva i kao igrač i kao trener koliko su ove utakmice teške. Uvjeti terena smanjuju razlike između momčadi - rekao je Sanchez pa dodao:

- Igraju direktnim stilom kako bi stvorili što više situacija u protivničkom kaznenom prostoru. Oni će se vjerojatno braniti u niskom bloku, kompaktno. Očekujemo da će nam prepustiti posjed i čekati naše pogreške kako bi ušli u tranziciju, snažni u duelima i agresivni. Tipično, bit će visoko motivirani protiv momčadi iz prve lige i moramo biti spremni na to.

15. KOLO HNL-A VIDEO Kolo puno remija, 'modri' skočili na vrh ljestvice, Duvnjak ima kandidaturu za gol sezone
VIDEO Kolo puno remija, 'modri' skočili na vrh ljestvice, Duvnjak ima kandidaturu za gol sezone
SVE NA JEDNOM MJESTU Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

Rijeka, koja je i branitelj trofeja u Kupu, velik je favorit u ovom srazu. U HNL-u Rijeka igra toplo-hladno te ponovo nije uspjela spojiti dvije pobjede u prvenstvu, ali bi protiv Mladosti trebala proći neokrznuto. Ostaje i za vidjeti hoće li Sanchez odmarati neke igrače. Za vikend će ijeka igrati protiv Vukovara.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Tursku sutkinju zbog seks skandala izbacili iz nogometa. Pogodite čime se sada bavi...
NOVA KARIJERA

FOTO Tursku sutkinju zbog seks skandala izbacili iz nogometa. Pogodite čime se sada bavi...

Nogometna sutkinja Elif Karaarslan našla se u središtu skandala. Intimna snimka s bivšim sucem Orhanom Erdemirom šokirala javnost. Ona tvrdi kako su joj montirali i krenula je u pravnu bitku
VIDEO Gorica - Dinamo 0-2: Soldo i Bakrar za veliku pobjedu 'modrih' koji preskaču Hajduk
15. KOLO HNL-A

VIDEO Gorica - Dinamo 0-2: Soldo i Bakrar za veliku pobjedu 'modrih' koji preskaču Hajduk

Dinamo se mučio, ali ipak uzeo tri boda u Gorici. Bakrar je zabio za 1-0, Stojković u drugom dijelu dobiva crveni karton te je Gorica pritisnula. Ipak, Soldo je zabio za potvrdu pobjede pred kraj utakmice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025