Sanchez: Naš najbolji susret? Pa da, ali neka i idući bude takav

Rijeka je u pretposljednjoj utakmici 11. kola HNL-a na Rujevici svladala Osijek 4-2. Gosti su poveli već u drugoj minuti pogotkom Šimuna Mikolčića, ali Rijeka je ubrzo preokrenula rezultat sjajnim golovima Tonija Fruka i Duje Čopa. U nastavku Čop ponovno pogađa, a u strijelce se upisao i Mladen Devetak. Počasni pogodak za Osijek i svoj seniorski prvijenac zabio je Niko Farkaš. Nakon ove pobjede Rijeka je ostala na sedmom mjestu, dok je Osijek i dalje pretposljednja momčad lige.

POGLEDJATE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:28 Golovi na susretu Rijeka - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Trener Rijeke, Victor Sanchez, komentirao je susret za MAXSport.

- Čestitam prije svega igračima, jako sam sretan današnjom izvedbom. Bio je ovo težak tjedan za nas, nakon europskog izazova u dva dana, no igrači su napravili sjajan posao. Jako sam sretan i zbog navijača, mogu sada uživati u dvije pobjede zaredom, najljepše je u nogometu kada vidite tu sinergiju navijača i igrača, za nas je to jako važno. Jako dobra igra, jako dobar rezultat, moramo samo nastaviti ovako. Pomakli smo ljestvicu prema gore, stalno ih guramo da budu još bolji i ostanu na ovom nivou. Najbolja utakmica Rijeke otkada sam stigao? Ok, ali nadam se da će iduća biti takva.

Sanchez je zatim istaknuo važnost širine kadra i kontinuiranog rada.

- Moramo nastaviti tako, ne želim se uspoređivati s onima ranijima, no mislim da radimo najbolje što možemo, moramo biti na vrhuncu naših izvedbi. Zahvalan sam igračima jer predano i jako rade, rastemo kao momčad, dajemo priliku i drugim igračima za igru što je jako važno. Ne smijemo nikoga zaboraviti, bit će ozljeda i kartona, svaki igrač nam treba. Odigrali smo stvarno dobru, kompletnu utakmicu.